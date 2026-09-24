Vietjet firma un acuerdo con Starlink para ofrecer internet de alta velocidad a bordo

Nueva York (VNA) - Durante la visita de trabajo a Estados Unidos del secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, Vietjet, junto con las empresas de su grupo, Galaxy Holdings y Galaxy Telecom, firmó un acuerdo de asociación estratégica con Starlink para ofrecer a los pasajeros Wi-Fi gratuito de alta velocidad en los vuelos de Vietjet, utilizando servicio de internet por satélite, desarrollado y operado por SpaceX.

El acuerdo se formalizó en presencia del secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, así como de altos dirigentes y representantes empresariales de ambos países, marcando un nuevo hito en la cooperación tecnológica aeronáutica entre Vietnam y Estados Unidos.

En una fase inicial, Starlink se instalará en 120 aviones de Vietjet, incluyendo 100 aeronaves Airbus A321/Boeing 737 y 20 Airbus A330. Asimismo, Vietjet tiene previsto equipar con internet de alta velocidad todas las futuras entregas de aviones, ampliando así la conectividad en toda su red nacional e internacional.

Gracias a una conectividad de alta velocidad y baja latencia, con cobertura sobre océanos, regiones polares y zonas remotas, Starlink permitirá a los pasajeros trabajar, mantenerse conectados, disfrutar de contenidos en streaming y acceder a servicios en línea durante todo el trayecto.

El objetivo de Vietjet es transformar el Wi-Fi de alta velocidad a bordo, dejando de considerarlo un servicio exclusivo o "premium" para convertirlo en un servicio digital esencial y accesible para los viajes aéreos cotidianos.

La doctora Nguyen Thi Phuong Thao, presidenta de Vietjet, declaró: "Gracias a Starlink, el tiempo de vuelo ya no tiene por qué significar estar desconectado. Los pasajeros de Vietjet podrán mantenerse conectados durante todo el viaje, ya sea trabajando, entreteniéndose o comunicándose con familiares y amigos. Esto refleja el compromiso constante de Vietjet con la innovación y nuestra ambición de acercar tecnologías de vanguardia a más personas".

"La incorporación de Starlink a Vietjet se basará en el servicio rápido y fiable que ya conecta hogares y empresas en tierra firme en Vietnam", afirmó Tim Hughes, vicepresidente sénior de Negocios Globales y Asuntos Gubernamentales de SpaceX.

"Estamos encantados de ofrecer una experiencia de conectividad a Vietjet y a sus pasajeros, haciendo que cada viaje sea mejor, más fluido e infinitamente más agradable", aclaró.

Este servicio se aplicará en los vuelos nacionales e internacionales de Vietjet. El acuerdo con Starlink marca el inicio de una relación tecnológica a largo plazo entre Vietjet y SpaceX.

Gracias a su moderna flota y a su continua inversión en datos, inteligencia artificial y talento altamente cualificado, Vietjet está construyendo un ecosistema de aviación digital que mantiene a millones de pasajeros conectados con el mundo durante sus viajes./.