Vietnam ofrece atención médica gratuita a pobladores camboyanos

Phnom Penh (VNA) - La Unidad Económica-Defensiva 74, del Cuerpo de Ejército 15 de Vietnam, organizó en el distrito de Oyadav, provincia camboyana de Ratanakiri, una jornada de atención médica y entrega gratuita de medicamentos, alimentos y artículos de primera necesidad para trabajadores y pobladores locales.



Durante la actividad, efectuada la víspera, el personal médico de la unidad realizó chequeos generales a 465 trabajadores y residentes camboyanos. Los pacientes recibieron asesoramiento médico y medicamentos gratuitos para el tratamiento inicial, así como suplementos y fármacos para enfermedades comunes.



La unidad también entregó 168 paquetes de ayuda, con alimentos esenciales, ropa y artículos de uso diario, a personas en situación difícil. Asimismo, distribuyó más de 240 pasteles tradicionales del Festival del Medio Otoño, elaborados por oficiales, soldados y trabajadores del Cuerpo de Ejército 15, a hijos de trabajadores y residentes locales.

La Unidad Económica-Defensiva 74 realiza consulta médica y entrega gratuita de medicina a pobladores camboyanos (Foto: qdnd.vn)

El coronel Ha Van Nam, secretario del Comité del Partido y subcomandante de la Unidad Económica-Defensiva 74, señaló que los residentes de la zona donde opera la unidad aún enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud. La jornada les permitió recibir atención médica, orientación para prevenir enfermedades y conocimientos para cuidar mejor su salud y la de sus familias.



Según Ha Van Nam, el programa forma parte de las actividades de relaciones exteriores de la unidad y contribuye a fortalecer la amistad tradicional, la solidaridad y los vínculos entre los pueblos vietnamita y camboyano, así como a fomentar la cooperación para el desarrollo socioeconómico de la zona./.