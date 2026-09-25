Vietnam impulsa el desarrollo de ecosistema de turismo de bienestar para poner en valor sus recursos

Hanoi (VNA) – En los últimos años, el turismo de bienestar - orientado a mejorar la calidad de vida y promover el equilibrio físico y mental - ha registrado una demanda creciente. En Vietnam, este segmento está llamado a convertirse en uno de los productos estrella del sector turístico y a generar un alto valor añadido gracias a los numerosos recursos naturales, culturales y médicos con los que cuenta el país.



Según Ha Van Sieu, subdirector de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, el turismo de bienestar ya no es simplemente una nueva tendencia del mercado, sino que se está consolidando como un segmento de alto valor añadido, capaz de prolongar la estancia de los visitantes, incrementar su gasto y estimular el desarrollo de diversos sectores relacionados.



Vietnam dispone de abundantes recursos naturales, entre ellos playas, bosques, aguas termales y lodos minerales, además de una gran diversidad de plantas medicinales.



A ello se suman una larga tradición de medicina tradicional y la riqueza cultural de sus numerosas comunidades étnicas. Todos estos elementos constituyen activos fundamentales para desarrollar una oferta de turismo de bienestar de calidad, competitiva y estrechamente vinculada a la identidad vietnamita.



Sin embargo, este potencial todavía no se aprovecha plenamente desde el punto de vista turístico y económico. En muchas localidades, la oferta continúa fragmentada y algunos modelos se limitan a estancias de descanso, spas o servicios independientes.



Asimismo, la integración entre el turismo médico, la medicina tradicional, las plantas medicinales, la cultura, el deporte, la nutrición y la ciencia y la tecnología sigue siendo limitada. Entre otros desafíos figuran la escasez de personal especializado y la necesidad de mejorar las normas, los mecanismos de control de calidad y la coordinación entre sectores y localidades.



Para Nguyen Anh Tuan, director del Instituto de Economía del Turismo, Vietnam cuenta con numerosas ventajas, especialmente sus aguas termales y el clima favorable de determinadas zonas costeras, insulares y montañosas, que ofrecen condiciones propicias para desarrollar distintas modalidades de turismo de bienestar.



De hecho, la oferta de turismo de bienestar se está expandiendo rápidamente en el país. En las zonas montañosas y costeras, hoteles y complejos turísticos ya incorporan servicios de cuidado personal y bienestar. Los destinos con aguas termales también ofrecen estancias de alta gama que combinan relajación y bienestar, generando un valor significativo tanto para los inversores como para las economías locales.



Sin embargo, el proyecto "Desarrollo del turismo de bienestar en Vietnam con vistas a 2030" no pretende únicamente diversificar la oferta turística, sino crear un verdadero ecosistema económico en torno al turismo y el bienestar. Para ello, Nguyen Anh Tuan propone un marco estructurado en torno a un ecosistema, tres niveles de productos y seis pilares de actuación.



Los tres niveles comprenden el turismo de bienestar propiamente dicho, el turismo de bienestar integrado con servicios médicos especializados y el turismo médico. Los seis pilares abarcan las instituciones y normas; los recursos y espacios turísticos; los productos y las cadenas de valor; la inversión, las empresas y las comunidades; los recursos humanos, la ciencia y la tecnología; así como los mercados, la marca y los datos.



Según Nguyen Anh Tuan, la combinación de los recursos naturales y culturales con los servicios de bienestar puede ofrecer a los visitantes una experiencia integral que combine el descubrimiento cultural, la relajación y los tratamientos. Vietnam cuenta asimismo con un gran potencial para desarrollar tratamientos basados en la medicina tradicional y las plantas medicinales.



No obstante, para desarrollar este sector de forma estructurada, considera necesario establecer políticas más claras y concretas. Los visitantes están dispuestos a pagar un precio adecuado siempre que reciban servicios de calidad y una atención esmerada./.

VNA