Vietnam busca elevar su marca turística en la nueva era

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Vietnam busca renovar sus estrategias de promoción y elevar su marca turística mediante una mayor innovación y cooperación, en un contexto de fuerte recuperación y crecimiento del sector, según se destacó en la Conferencia Nacional de Promoción Turística 2026, celebrada en la provincia norteña de Quang Ninh.



Organizado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en coordinación con el Comité Popular de Quang Ninh, el evento, bajo el lema “Innovación - Cooperación - Avance”, reunió a representantes de ministerios y organismos centrales, la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, 20 organismos locales de gestión turística y más de 150 empresas del sector.



La conferencia se celebró en el marco de la implementación de las Resoluciones 26-NQ/TW del Buró Político, sobre el desarrollo del turismo como sector económico clave; 80-NQ/TW, sobre el desarrollo de la cultura vietnamita; y 263/NQ-CP del Gobierno.



En 2025, Vietnam recibió cerca de 21,2 millones de turistas internacionales y 137 millones de visitantes nacionales, mientras los ingresos turísticos superaron por primera vez los 1.000 billones de dongs (38,4 mil millones de dólares). Según ONU Turismo, Vietnam fue uno de los dos países con mayor crecimiento turístico del mundo.



En los primeros ocho meses de 2026, el país recibió 15,9 millones de visitantes internacionales, un 14,4% más interanual, y se situó entre los tres destinos asiáticos con mayor proporción de turistas que regresan.



Para este año, el sector prevé recibir entre 25 y 27 millones de turistas internacionales y entre 150 y 153 millones de visitantes nacionales, con ingresos de 1.125 a 1.230 billones de dongs (43,2-47,3 mil millones de dólares), contribuyendo al objetivo nacional de lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos el 10%.



Para 2027-2030, Vietnam aspira a recibir entre 45 y 50 millones de turistas internacionales y elevar la contribución directa del turismo al 10-12% del PIB.

Representante del grupo Sun Group habla en el evento (Fuente: VNA)

En su intervención, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ho An Phong destacó la necesidad de renovar el enfoque de promoción, pasando de “promocionar lo que tenemos” a “promocionar lo que demanda el mercado y aquello en lo que Vietnam posee ventajas diferenciadoras”, así como de “explotar los recursos” a “crear valor”.



La cultura, la gastronomía y las personas serán pilares para posicionar la marca turística nacional, mientras se reforzará la promoción en mercados con mayor capacidad de gasto y estancias más prolongadas.



Según Ho An Phong, se necesita un mecanismo de cooperación coordinada a escala nacional, con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y la Autoridad Nacional de Turismo en un papel central para definir y coordinar la estrategia de marca.



Los organismos competentes deberán abordar las dificultades relacionadas con los visados y ampliar las rutas aéreas internacionales; las localidades desarrollarán infraestructuras y garantizarán un entorno turístico seguro y civilizado; y las empresas crearán y comercializarán directamente los productos turísticos.



La tecnología y las cadenas de valor también son consideradas motores de avance, mediante la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y los macrodatos (Big Data) para anticipar las tendencias del mercado y personalizar las experiencias de los visitantes.



Se prevé completar un sistema común de datos y un conjunto de indicadores clave de rendimiento (KPI) vinculados a resultados concretos, conectando la promoción turística con la aviación, las agencias de viajes, la economía nocturna y la gastronomía, de cara a grandes acontecimientos como el Año Nacional del Turismo 2027 y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 en Phu Quoc./.