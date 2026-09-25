Actualidad: Vietnam plantea cuatro prioridades ante la Asamblea General de la ONU

Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 18 al 24 de septiembre de 2026.

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• Máximo dirigente de Vietnam realiza visita de Estado a Canadá

• Agencia Vietnamita de Noticias destaca en los Premios OANA 2026

• Banco Asiático de Desarrollo eleva sus previsiones de crecimiento para Vietnam en 2026 y 2027

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