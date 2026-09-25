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Actualidad: Vietnam plantea cuatro prioridades ante la Asamblea General de la ONU

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, propone recuperar la confianza, promover un desarrollo justo, gobernar la tecnología y fortalecer el multilateralismo en su intervención en el Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

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