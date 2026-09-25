Gobernadora general de Canadá preside ceremonia de bienvenida a máximo dirigente vietnamita

Ottawa (VNA)- La gobernadora general de Canadá, Louise Arbour, presidió el 24 de septiembre en Ottawa una ceremonia de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, con motivo de su visita de Estado.



La ceremonia tuvo lugar en el Rideau Hall, residencia oficial de la Gobernadora General, con honores militares.



La banda militar interpretó los himnos nacionales de Vietnam y Canadá, y el secretario general y presidente To Lam pasó revista a la guardia de honor. Posteriormente, ambos dirigentes presentaron a las delegaciones de alto nivel de los dos países.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y gobernadora general de Canadá, Louise Arbour, pronuncian declaraciones ante la prensa. Foto: VNA

Tras la ceremonia, los dos líderes pronunciaron declaraciones ante la prensa.



La gobernadora general canadiense dio la bienvenida al dirigente vietnamita y destacó que la visita muestra los sólidos vínculos entre ambos países.



Señaló que, pese a estar separados por un océano, Canadá y Vietnam están unidos por una amistad construida durante generaciones y por compromisos comunes con la paz, el diálogo y la cooperación.



Arbour subrayó que las relaciones bilaterales se han desarrollado en múltiples ámbitos y que ambos países comparten el objetivo de promover un Indo-Pacífico estable, abierto y próspero. También destacó las contribuciones de la comunidad vietnamita en Canadá.



Afirmó que en un mundo con profundas transformaciones, la cooperación sigue siendo el mejor camino para afrontar juntos los desafíos, promover la prosperidad y contribuir a la estabilidad a largo plazo.



Por su parte, el secretario general y presidente To Lam aseveró que Vietnam concede especial importancia a sus relaciones con Canadá.



Más de medio siglo después del establecimiento de relaciones diplomáticas y casi una década después de la creación de la Asociación Integral en noviembre de 2017, los vínculos bilaterales han avanzado en política, comercio, inversión, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, educación e intercambios entre los pueblos.



Estos logros cuentan con la contribución de la comunidad vietnamita en Canadá, dijo, y le transmitió sus saludos y agradecimiento, expresando su deseo de que siga desempeñando un papel de puente entre ambos países.



El mandatario expresó su esperanza de que la visita abra un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, reflejando un nuevo nivel de confianza política, una vinculación cada vez más estrecha de intereses y visiones, así como la determinación de ambos países de construir una relación duradera, estable y sustancial.



También manifestó su confianza en que los dos países aprovechen las oportunidades existentes para convertir su potencial de cooperación en programas y acciones concretas que beneficien a sus pueblos./.