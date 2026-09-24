Impulsan la cooperación educativa y de formación entre Vietnam y Estados Unidos

Hanoi (VNA) - La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, destacó los avances de la Universidad Fulbright Vietnam y su papel como símbolo palpable de la cooperación educativa y de formación entre Vietnam y Estados Unidos, durante una reunión con el presidente del Consejo de Administración de la institución, Chris Helzer.



En un contexto en el que ambos países avanzan activamente en la aplicación efectiva del marco de la Asociación Estratégica Integral y Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo, con una demanda cada vez mayor de recursos humanos altamente cualificados, la vicecanciller expresó su deseo de que la Universidad Fulbright Vietnam continúe innovando, amplíe sus áreas de formación y eleve aún más la calidad de sus programas. Todo ello, señaló, contribuirá al desarrollo de los recursos humanos del país y al fortalecimiento de la cooperación educativa y de formación entre Vietnam y Estados Unidos.



La viceministra afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores seguirá cooperando con la Universidad Fulbright Vietnam, acompañándola y creando condiciones favorables para que pueda desarrollar plenamente su eficacia y cumplir su misión, contribuyendo así a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Por su parte, Chris Helzer agradeció el apoyo del Gobierno vietnamita en general y del Ministerio de Relaciones Exteriores en particular a la Universidad durante los últimos años.



Al informar sobre los avances en el desarrollo de la institución y la formación de estudiantes, Helzer señaló que las obras del nuevo campus de la Universidad, ubicado en el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, avanzan conforme al calendario previsto.



Se espera que la primera fase de las nuevas instalaciones quede concluida en octubre de 2026, lo que permitirá a la Universidad ampliar y fortalecer sus actividades en los próximos años, precisó.



Coincidiendo con los planteamientos expuestos por la viceministra Nguyen Minh Hang, Helzer subrayó que la Universidad Fulbright Vietnam continúa trabajando para ampliar sus programas educativos y de formación en respuesta a las crecientes necesidades de Vietnam, incluido el desarrollo de nuevos programas en ámbitos como la ciencia y la tecnología.



Asimismo, reafirmó el compromiso de la Universidad Fulbright de continuar acompañando a Vietnam en la formación de recursos humanos altamente cualificados, al servicio del proceso de renovación del modelo de desarrollo del país./.

VNA