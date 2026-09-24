ASIAD 2026: Esports vietnamitas hacen historia y el remo suma cuatro bronces

Hanoi (VNA) - Este 24 de septiembre, quinta jornada oficial de competición de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, volvió a dejar importantes huellas para la delegación deportiva de Vietnam, con el histórico bronce conquistado por el equipo de Naraka: Bladepoint y cuatro medallas de bronce logradas por los remeros vietnamitas.



En esports, el equipo vietnamita de Naraka: Bladepoint obtuvo la medalla de bronce tras caer ante Tailandia por 2-3 en las semifinales. Se trata de la primera medalla conquistada por los esports vietnamitas en una edición de los ASIAD. Los jugadores Lai Nguyen Anh Khoa, Diep Chi Hieu, Tran Cong Tinh, Hong Phat y Van Phuc An Khang contribuyeron a este logro. Antes de acceder a la fase eliminatoria, Vietnam ganó sus tres partidos del Grupo B, al imponerse sucesivamente a Hong Kong (China), Filipinas y Taipéi China, en todos los casos por 2-0.



En la semifinal contra Tailandia, ambos equipos protagonizaron un duelo muy igualado y Vietnam terminó perdiendo por un ajustado 2-3. Este resultado permitió al equipo de Naraka: Bladepoint hacerse con el bronce y marcar un hito en el inicio de la campaña por las medallas de los esports vietnamitas en ASIAD 2026.



En remo, los deportistas vietnamitas sumaron cuatro medallas de bronce en la última jornada de competición de esta disciplina. La primera fue para el cuarteto integrado por Pham Thi Ngoc Anh, Le Thi Hien, Ha Thi Vui y Du Thi Bong, que logró el bronce en la prueba de cuatro femenino sin timonel con un tiempo de 6 minutos, 43 segundos y 86 centésimas. China conquistó el oro con 6:34.87, mientras que Uzbekistán obtuvo la plata con 6:38.05.

Posteriormente, Tran Thi Tu Uyen y Pham Thi Bich Ngoc ganaron el bronce en la prueba de dos femenino de peso pesado, con un tiempo de 7:02.68, más de tres segundos por delante de la pareja surcoreana, cuarta clasificada. China se llevó el oro e Irán, la plata.



En la prueba de dos femenino sin timonel, Dinh Thi Hao y Pham Thi Hue también conquistaron el bronce, con un tiempo de 7:13.10. Esta fue la tercera medalla de bronce del remo vietnamita en la jornada del 24 de septiembre.



La cuarta medalla de bronce correspondió a Tran Duong Nghia, Thai Bao Toan, Hoang Van Dat y Nguyen Phu en la prueba de cuatro masculino. El cuarteto vietnamita cruzó la meta en 5:54.54, un segundo más rápido que el bote de Kazajistán, cuarto clasificado.



En halterofilia, K'Duong levantó 125 kg en el arranque y 155 kg en envión, para un total de 280 kg, con lo que terminó sexto en la clasificación general de la categoría masculina de hasta 60 kg./.