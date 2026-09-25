Vietnam y Canadá abogan por elevar las relaciones bilaterales a nuevo nivel

Ottawa (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, mantuvo el 24 de septiembre (hora local) un encuentro con la gobernadora general de Canadá, Louise Arbour, en las cuales acordaron esforzarse por elevar los nexos bilaterales a un nivel superior.



Arbour destacó que esta es la primera visita de un jefe de Estado extranjero que recibe desde que asumió el cargo y calificó el encuentro de hito significativo en las relaciones bilaterales.



La gobernadora general felicitó a Vietnam por sus logros socioeconómicos y valoró su creciente posición y papel internacional, así como sus orientaciones y objetivos de desarrollo en la nueva era.



Afirmó que Canadá considera a Vietnam un socio importante en la región y que ambos países comparten intereses en el mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en el Pacífico.



Arbour señaló que, sobre la base de los vínculos construidos durante generaciones, ambos países deben trabajar para elevar sus relaciones a un nuevo nivel. Canadá está dispuesto a aprovechar sus fortalezas en recursos, tecnología, educación, energía, agricultura y finanzas para ampliar la cooperación con Vietnam.





El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, mantiene un encuentro con la gobernadora general de Canadá, Louise Arbour. (Foto: VNA)

Por su parte, el secretario general y presidente To Lam subrayó que esta de la primera visita de Estado de un máximo dirigente del Partido y del Estado de Vietnam a Canadá desde el establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.



Reafirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones con Canadá y destacó los avances logrados tras casi una década de Asociación Integral. La confianza política se ha fortalecido, mientras que la cooperación en economía, comercio, inversión, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, educación e intercambios entre los pueblos ha obtenido resultados positivos.



El dirigente vietnamita propuso continuar intensificando los contactos y el intercambio de delegaciones, especialmente de alto nivel; fomentar la confianza política; aprovechar los mecanismos de cooperación existentes y reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en los foros regionales y multilaterales.



En economía, comercio e inversión, pidió aprovechar mejor los marcos de cooperación, ampliar los mercados y conectar las cadenas de suministro.



También propuso fomentar las inversiones a largo plazo de empresas y fondos canadienses en Vietnam y fortalecer la cooperación en transporte, infraestructuras y logística.



Ambos países deben impulsar nuevos motores de crecimiento mediante la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, inteligencia artificial y tecnologías avanzadas, enfatizó.



Sugirió ampliar la cooperación en energía, desarrollo verde, respuesta al cambio climático, salud, agricultura de alta tecnología, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible.



En defensa y seguridad, el mandatario vietnamita propuso reforzar la cooperación en formación, desarrollo de capacidades, mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, seguridad marítima, superación de las consecuencias de la guerra, búsqueda y rescate y lucha contra la delincuencia transnacional y las amenazas no convencionales. La educación, la cultura y los intercambios entre los pueblos seguirán siendo una base importante de las relaciones bilaterales.



La gobernadora general coincidió con las principales orientaciones planteadas por el dirigente vietnamita y afirmó que Canadá está dispuesto a acompañar a Vietnam en el fortalecimiento de la cooperación en áreas de interés común.



También tomó nota de la propuesta de que Canadá siga apoyando a la comunidad vietnamita para que se establezca, se integre y desempeñe un papel de puente de amistad y cooperación entre ambos países.



En cuanto a cuestiones regionales e internacionales, ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar el diálogo y la cooperación, promover el multilateralismo y respetar la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional ante un contexto mundial marcado por profundas transformaciones.



Vietnam y Canadá acordaron seguir coordinándose en las Naciones Unidas, ASEAN, APEC, la Francofonía, el CPTPP y otros mecanismos multilaterales pertinentes.



Ambas partes apoyaron el papel central de ASEAN y la participación más estrecha de Canadá en la cooperación con ASEAN y la región del Indo-Pacífico.



Al término del encuentro, el secretario general y presidente To Lam invitó a Louise Arbour a visitar Vietnam en una fecha conveniente. La gobernadora general canadiense agradeció la invitación y la aceptó con grado./.