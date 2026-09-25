Salud

Vietnam fortalece la capacidad de producir radiofármacos contra el cáncer

Vietnam amplía su capacidad para producir radiofármacos y fortalecer el diagnóstico y tratamiento del cáncer mediante la iniciativa Rays of Hope del OIEA.

El paciente recibe radioterapia para tratar su cáncer. (Foto: benhvienk.vn)
El paciente recibe radioterapia para tratar su cáncer. (Foto: benhvienk.vn)

Hanoi (VNA) - Vietnam está reforzando su capacidad de producir radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, en el marco de la iniciativa Rays of Hope (Rayos de Esperanza) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), destinada a reducir las brechas en el acceso a los servicios oncológicos en los países de ingresos bajos y medianos.

Actualmente, más de 100 países participan en esta iniciativa, que busca movilizar recursos internacionales para fortalecer la atención oncológica, especialmente en aquellos con limitaciones de infraestructura y personal especializado.

El subdirector del Instituto de Energía Atómica de Vietnam, Phan Viet Cuong, señaló que, para materializar Rays of Hope, Vietnam mantiene una política coherente de desarrollar y aplicar la energía atómica con fines pacíficos, al servicio del desarrollo socioeconómico, la seguridad energética y el desarrollo sostenible.

Vietnam implementa la Estrategia de desarrollo y aplicación de la energía atómica con fines pacíficos hasta 2035, con visión hacia 2050, y prepara las condiciones para ejecutar el Proyecto del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Nuclear, que contará con un nuevo reactor de investigación en Dong Nai y garantizará la seguridad y la protección física.

En los últimos años, el país ha logrado dominar y producir diversos radiofármacos, medicamentos radiactivos y radioisótopos destinados al diagnóstico y tratamiento del cáncer, contribuyendo a reducir la dependencia de las importaciones.

Para ampliar esta capacidad, el Instituto de Energía Atómica de Vietnam refuerza la cooperación con el Instituto Coreano de Ciencias Médicas y Radiológicas (KIRAMS) en materia de aceleradores de ciclotrón, producción de radiofármacos y formación de personal, con el objetivo de mejorar la producción del radiofármaco FDG en el Centro de Irradiación de Hanoi.

En el marco de Rays of Hope, Corea del Sur recibirá a personal vietnamita para realizar prácticas sobre la operación de aceleradores y la producción de radiofármacos. Ambas partes también organizarán en Vietnam seminarios sobre investigación y producción de nuevos radiofármacos y ensayos preclínicos, contribuyendo a fortalecer las capacidades nacionales en este ámbito.

Phan Viet Cuong informó asimismo que Vietnam participará en el Centro Internacional de Investigación basado en el Reactor de Investigación Multipropósito MBIR, lo que permitirá a científicos vietnamitas acceder a instalaciones experimentales avanzadas y participar en investigaciones internacionales sobre combustibles, materiales y tecnologías de reactores de nueva generación.

Esta cooperación contribuirá también a elevar la capacidad nacional de investigación y producción de radiofármacos cuando entre en funcionamiento el Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Nuclear en la ciudad de Dong Nai.

Según dirigentes del Instituto de Energía Atómica de Vietnam, la ejecución de este proyecto, junto con programas conjuntos de investigación y formación de personal y el aprovechamiento de modernas instalaciones científicas, permitirá fortalecer la investigación sobre materiales, combustibles, tecnologías de reactores y sistemas avanzados de energía nuclear, además de promover las aplicaciones de la ciencia y tecnología nuclear.

Según el OIEA, en las próximas dos décadas se registrarán en el mundo 30 millones de nuevos casos de cáncer y 16 millones de muertes por esta enfermedad. Más del 70% de las muertes se producirán en países de ingresos bajos y medianos.

Los proyectos de Rays of Hope se centran en construir o fortalecer la infraestructura y los marcos jurídicos de seguridad radiológica, además de proporcionar servicios de control de calidad, orientación, capacitación y equipos.

La iniciativa combina medidas complementarias para maximizar su impacto y prioriza el apoyo a los países que carecen de servicios de radioterapia o enfrentan dificultades para acceder a ellos de manera equitativa, mediante soluciones eficaces, asequibles y sostenibles adaptadas a sus necesidades y compromisos.

El OIEA cuenta con seis décadas de experiencia en la lucha contra el cáncer, en estrecha cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo ayuda a los países a desarrollar y fortalecer sus capacidades en medicina radiológica, incluida la radioterapia, el diagnóstico por imágenes y la medicina nuclear, bajo estándares de seguridad, protección y eficacia./.

VNA
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