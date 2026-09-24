Vietnam busca reformar integralmente la Ley de Seguridad Alimentaria

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Hanoi (VNA) El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam coincidió en la necesidad de reformar de manera integral la Ley de Seguridad Alimentaria de 2010 e instó a las agencias concernientes a finalizar urgentemente el proyecto de ley, centrándose en institucionalizar un modelo de gestión de ventanilla única con responsabilidades claramente definidas, una mayor aceleración de la transformación digital y una administración basada en datos.

Tal información se dio a conocer durante la segunda fase de su sexto periodo de sesiones, celebrada hoy en Hanoi, bajo el auspicio del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

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El dirigente legislativo valoró positivamente la reforma integral de la Ley de Seguridad Alimentaria después de más de 15 años de aplicación, y señaló que el Buró Político, el Secretariado y el secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente del Estado, To Lam, han prestado gran atención y han dado instrucciones estrechas sobre la protección de la salud y la seguridad alimentaria de la población.

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Al aclarar que el principal cuello de botella de la legislación vigente y del proyecto de ley es que aún no se han definido claramente la gestión estatal ni los límites de responsabilidad entre los Ministerios, así como entre el nivel central y el local, enfatizó que el espíritu transversal del borrador debe ser «una única instancia responsable, un único sistema de datos, una única cadena de gestión y responsabilidad hasta el final».

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En cuanto a las orientaciones para la renovación, propuso que el proyecto de ley necesite demostrar claramente tres cambios fundamentales. El primero consiste en pasar de una gestión fragmentada a un único organismo responsable, determinando al Ministerio de Salud como la principal autoridad encargada y definiendo claramente la distribución de funciones y la coordinación entre las carteras y ramas, así como las responsabilidades concretas cuando se produzcan incidentes de intoxicación o infracciones de seguridad alimentaria, detalló.

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El segundo consiste en pasar de una gestión basada en procedimientos a una basada en riesgos y resultados, considerando la administración de riesgos como la «columna vertebral» de la ley para clasificar claramente los grupos de productos sujetos a control previo por parte del Estado, aquellos de los que las empresas asumen la responsabilidad y los relativos a la inspección posterior a la comercialización, entre otros.

El dirigente parlamentario reiteró subrayó que no se debe utilizar la seguridad alimentaria como pretexto en aras de restablecer el mecanismo de «solicitud y concesión», ni la reforma de los procedimientos debe servir de motivo para rebajar las normas de seguridad; cualquier política que afecte directamente a los productos y a la salud pública necesita fundamentarse en evidencia científica.

Asimismo, exigió que el control de la seguridad alimentaria se lleve a cabo desde el origen en las granjas, reforzando los límites de residuos químicos y la trazabilidad de los productos agrícolas frescos, en lugar de limitarse a inspeccionarlos una vez que ya se encuentran en el mercado.

Tras destacar los objetivos de la ley, afirmó que, una vez promulgada, la Ley de Seguridad Alimentaria (modificada) debe responder a tres preguntas fundamentales: ¿es seguro el alimento que llega a los consumidores?; ¿se beneficiarán las empresas que cumplen la normativa de una reducción de los trámites administrativos?; y, en caso de incidente, ¿es posible rastrear el origen, determinar la responsabilidad y gestionar la situación con la rapidez necesaria?.

​Al presentar el proyecto de ley, el viceministro de Salud, Do Xuan Tuyen, señaló que el texto consta de nueve capítulos y 76 artículos. La normativa reducirá las inspecciones previas a la comercialización, reforzará la descentralización y establecerá un sistema unificado de gestión de la seguridad alimentaria.

Nguyen Thanh Hai, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Parlamento, respaldó la necesidad de la nueva ley y pidió revisar las normas sobre fortificación nutricional obligatoria, elevar las multas y considerar la retirada de licencias profesionales en casos de infracciones graves e intencionadas.

Por su parte, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra afirmó que el Gobierno tendrá en cuenta estas recomendaciones y delimitará claramente las responsabilidades de los organismos competentes, priorizando la protección de la salud y la vida de la población mediante la detección temprana de riesgos.

La gestión basada en riesgos deberá ajustarse a la legislación vietnamita y a los compromisos internacionales asumidos por el país, agregó./.

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