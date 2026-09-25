Sociedad

Presidente del Parlamento visita a los niños en el Hospital Infantil 1 de Ciudad Ho Chi Minh

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visitó y entregó regalos a niños en tratamiento en el Hospital Infantil 1 de Ciudad Ho Chi Minh con motivo del Festival del Medio Otoño.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega regalos a niños pacientes en el Hospital Infantil 1 de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega regalos a niños pacientes en el Hospital Infantil 1 de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Con motivo del Festival del Medio Otoño 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, visitó esta tarde y entregó obsequios a los niños que reciben tratamiento en el Hospital Infantil 1 de Ciudad Ho Chi Minh.

El titular del Legislativo entregó regalos del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, así como otros 100 obsequios a pacientes pediátricos, especialmente a aquellos en circunstancias difíciles.

Durante el encuentro, se interesó por la situación de los pequeños pacientes, los animó y les entregó personalmente los regalos. Les deseó una pronta recuperación, buena salud y un Festival del Medio Otoño alegre y cálido.

Tras reconocer los esfuerzos de los funcionarios, médicos y trabajadores del centro en la atención y protección de la salud infantil, el presidente de la Asamblea Nacional instó al Hospital Infantil 1 a seguir mejorando la calidad de los servicios médicos, desarrollar técnicas especializadas y aplicar los nuevos avances de la medicina.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega obsequios al Hospital Infantil 1 de Ciudad Ho Chi Minh con motivo del Festival del Medio Otoño de 2026. (Foto: VNA)



También pidió prestar atención a la atención integral de los niños, tanto física como emocional, y brindar apoyo especial a los pacientes en circunstancias difíciles para que puedan acceder oportunamente a servicios médicos de calidad.

El director del Hospital Infantil 1, doctor Ngo Ngoc Quang Minh, destacó que la visita del presidente de la Asamblea Nacional y la entrega de obsequios constituyen una fuente de aliento significativa para los niños, al aportarles energía positiva para superar este período difícil y regresar pronto con sus familias, amigos y escuelas. Añadió que la visita también supone un valioso estímulo para los funcionarios y trabajadores del hospital.

El Hospital Infantil 1 es un centro pediátrico de referencia de Ciudad Ho Chi Minh y, por encargo del Ministerio de Salud, desempeña funciones de nivel terciario en pediatría para las provincias del sur. Actualmente cuenta con unas 1.500 camas y cerca de 2.000 trabajadores sanitarios, y atiende diariamente a entre 4.000 y 5.000 pacientes en promedio. Cada año recibe a un gran número de pacientes ambulatorios y a cerca de 100.000 pacientes hospitalizados./.

VNA
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