Vietnam impulsa nuevas oportunidades de inversión con Canadá

Ottawa (VNA) – En el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, a Canadá, el ministro de Finanzas vietnamita, Ngo Van Tuan, sostuvo una reunión de cortesía con su homólogo canadiense, François-Philippe Champagne, y trabajó con directivos de la Agencia Canadiense de Desarrollo Financiero (FinDev Canada) para impulsar la cooperación financiera y movilizar capital a largo plazo que contribuya al crecimiento y al desarrollo sostenible de Vietnam.



Durante la reunión, ambos ministros intercambiaron puntos de vista sobre las orientaciones de la futura cooperación financiera y para el desarrollo, especialmente en relación con la implementación del plan de acción de la Declaración Conjunta destinada a elevar las relaciones entre Vietnam y Canadá al nivel de Asociación Estratégica.



El ministro Ngo Van Tuan invitó a su homólogo canadiense a asistir a la Reunión de Ministros de Finanzas de APEC 2027, que se celebrará en Vietnam, y propuso reforzar la coordinación para hacer más efectiva la cooperación financiera y económica bilateral.



En su reunión con FinDev Canada, el ministro Ngo Van Tuan y Nick Anstett, vicepresidente y Director de Estrategia de esta institución, analizaron las posibilidades de apoyar a Vietnam mediante inversiones del sector privado, con especial atención a la financiación climática, la infraestructura sostenible, la transición energética y la agricultura adaptada al cambio climático.



En una entrevista con un reportero de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el ministro Ngo Van Tuan señaló que la reunión abrió numerosas oportunidades concretas de cooperación y facilitará el acceso del sector privado vietnamita a fuentes de capital internacional.



De ese modo, FinDev Canada podría financiar directamente proyectos, canalizar capital a través de bancos e instituciones financieras intermediarias, o invertir y adquirir participaciones en empresas. Estas modalidades responden a las necesidades de Vietnam en ámbitos como el desarrollo de infraestructuras, la lucha contra el cambio climático y el impulso de una agricultura sostenible.



Ambas partes también acordaron las orientaciones para la cooperación. FinDev Canada establecerá los criterios y condiciones aplicables a los proyectos que soliciten préstamos, asistencia técnica o inversiones de capital. Sobre esta base, la parte vietnamita seleccionará los proyectos adecuados para presentarlos y ponerlos en marcha.



El ministro Ngo Van Tuan afirmó que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, marcada por el objetivo de mantener un elevado crecimiento económico, impulsar el crecimiento verde y la transición energética, y promover un desarrollo sostenible del sector privado.



El país necesita importantes fuentes de financiación a largo plazo y a costos razonables, especialmente para proyectos de infraestructura de transporte, puertos marítimos, logística, energía y agricultura adaptada al cambio climático.



En este contexto, solicitó a FinDev Canada ampliar sus inversiones y reforzar los vínculos con bancos, empresas e instituciones financieras vietnamitas para identificar proyectos adecuados.



Por su parte, Nick Anstett consideró que Vietnam es un mercado con un gran potencial, especialmente en el ámbito de la financiación climática. En 2025, FinDev Canada invirtió 75 millones de dólares estadounidenses en VPBank y otros 75 millones de dólares en HDBank, contribuyendo al desarrollo de las finanzas verdes, la agricultura y el sector privado.



FinDev Canada considera a Vietnam un mercado clave dentro de su estrategia quinquenal y busca ampliar sus inversiones en la modernización de la red eléctrica, el almacenamiento de energía, la infraestructura sostenible y la agricultura. Con ello, pretende también fomentar la participación de empresas, fondos de inversión y fondos de pensiones canadienses en proyectos en Vietnam./.

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