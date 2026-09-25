Ciudad de Can Tho crea parque de alta tecnología con inversión de 200 millones de dólares

Can Tho, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la ciudad de Can Tho decidió establecer un Parque de Alta Tecnología de 200 hectáreas en el barrio de O Mon, con una inversión total estimada en más de 5 billones de dongs (unos 200 millones de dólares).



Según el vicepresidente del Comité Popular municipal Nguyen Van Khoi, el proyecto se implementará sobre la base del Plan Maestro de Can Tho para 2021-2030, con visión hasta 2050, y sus ajustes correspondientes, con el consenso del Comité Permanente del Comité del Partido municipal.



El parque será una zona económico-técnica multifuncional y multisectorial, destinada a conectar la investigación científica, el desarrollo de tecnologías estratégicas, la incubación empresarial, la formación de recursos humanos altamente cualificados y la producción de bienes de alto valor añadido.



Se priorizarán cinco ámbitos: biotecnología, automatización, nuevos materiales, energía y tecnologías poscosecha. Estos sectores estarán orientados a apoyar la reestructuración de la industria y la agricultura del delta del Mekong, especialmente mediante el procesamiento profundo de productos agrícolas y acuáticos, la fabricación de maquinaria agrícola de nueva generación, el desarrollo de energías renovables y soluciones de adaptación al cambio climático.



El proyecto contará inicialmente con 200 hectáreas y reservará otras 100 para futuras ampliaciones. De la superficie inicial, 94,8 hectáreas se destinarán a producción de alta tecnología y tecnologías estratégicas; 31,6 hectáreas a investigación y desarrollo (I+D), formación e incubación empresarial; 20 hectáreas a zonas verdes y cuerpos de agua; 18 hectáreas a carreteras y estacionamientos; 15,8 hectáreas al Centro de Gestión y Administración; 15,8 hectáreas a servicios y apoyo; y cuatro hectáreas a infraestructura técnica.



El proyecto se ejecutará en tres fases. Entre 2026 y 2028 se completarán los procedimientos legales, se establecerá el Consejo de Administración, se aprobará la planificación, se liberarán los terrenos y comenzará la construcción de la infraestructura técnica, con una inversión de unos 2,64 billones de dongs (más de 100 millones de dólares).



Entre 2028 y 2030 continuará la liberación de terrenos y se completará la infraestructura, con una inversión de más de 2,41 billones de dongs (unos 91,6 millones de dólares) procedentes íntegramente de fuentes extrapresupuestarias. Después de 2030, se prevé que el parque entre en funcionamiento y atraiga proyectos de oficinas, centros de I+D, fábricas y grupos tecnológicos.



En su primera etapa, el parque funcionará como una unidad de servicios públicos con ingresos bajo gestión municipal. Posteriormente, se transformará gradualmente en una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal encargada de gestionar y explotar la infraestructura, con vistas a su eventual conversión en sociedad por acciones cuando se cumplan las condiciones pertinentes.



Según el Comité Popular de Can Tho, el delta del Mekong es una importante zona productora de bienes agrícolas y acuáticos, pero hasta ahora no contaba con un parque de alta tecnología. Su creación contribuirá a conectar y difundir tecnologías, atraer capital de inversión de alta calidad y captar recursos humanos altamente cualificados para toda la región./.

VNA