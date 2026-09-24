Experto estadounidense: Discurso del líder vietnamita refleja la realidad tecnológica mundial

Washington (VNA) - El discurso del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, ante el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) refleja la realidad tecnológica mundial y plantea oportunidades para que Vietnam desarrolle capacidades propias en tecnologías avanzadas, consideró el doctor David Ho, fundador, presidente y director científico de HeMemics Biotechnologies Inc., en Estados Unidos.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Washington, David Ho coincidió con la evaluación del secretario general y presidente To Lam de que la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital y la inteligencia artificial (IA) ofrecen oportunidades sin precedentes, pero también nuevos desafíos.



Según el experto, el desarrollo de la IA y la transformación digital requiere una infraestructura de hardware adecuada. Mientras economías como Corea del Sur, Japón y Taiwán (China) concentran esfuerzos en IA y producción de chips, las tecnologías tradicionales de silicio se aproximan a sus límites físicos.



En este contexto, consideró que Vietnam tiene la oportunidad de avanzar directamente hacia tecnologías a escala molecular y dominar materiales bidimensionales como el grafeno, que podrían convertirse en una base para nuevas generaciones de semiconductores, energía y aplicaciones sanitarias.



David Ho señaló que la producción de grafeno sigue concentrada en un número reducido de países y que gran parte del material disponible actualmente es de calidad insuficiente para aplicaciones avanzadas. A su juicio, Vietnam debe aprovechar esta brecha para reducir su dependencia tecnológica y desarrollar una base propia de tecnologías esenciales.

David Ho, fundador, presidente y director científico de HeMemics Biotechnologies Inc., en Estados Unidos. (Foto: VNA)

En relación con el planteamiento del líder vietnamita sobre una gobernanza tecnológica inclusiva, segura, transparente y responsable, el experto afirmó que la soberanía digital y la autonomía del desarrollo requieren dominar también la base física de la tecnología. El grafeno, explicó, puede tener aplicaciones estratégicas en ámbitos como baterías de almacenamiento, energía solar y biosensores.



Para ello, propuso que Vietnam establezca marcos experimentales (“sandbox”) e incentivos para proyectos de tecnología profunda y materiales avanzados, facilite el desarrollo de ecosistemas de investigación y desarrollo y cree mecanismos de cofinanciación e infraestructura para llevar estas tecnologías a la producción industrial.



También recomendó vincular las políticas nacionales con fondos de inversión estratégicos de países socios, incluido Estados Unidos, y aprovechar la tendencia del “friend-shoring”, mediante la cual las cadenas de suministro de tecnologías esenciales se trasladan hacia países aliados y socios considerados seguros.



David Ho consideró que la cooperación Vietnam-Estados Unidos tiene nuevas oportunidades en IA, nuevos materiales, biotecnología y energía. En este sentido, informó que Hememics trabaja con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) para impulsar la construcción de una planta de producción de grafeno en la provincia vietnamita de Khanh Hoa.



El proyecto busca trasladar tecnología avanzada a Vietnam para producir grafeno de alta pureza a precios competitivos y crear una fuente estable de materiales bidimensionales para el país asiático, Estados Unidos y otros socios en productos y actividades de investigación y desarrollo./.