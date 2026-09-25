Ciudad Ho Chi Minh refuerza políticas para atraer y retener talento

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Un ingreso competitivo puede ayudar a atraer talento, pero no basta para retenerlo y aprovechar plenamente su potencial. Por ello, Ciudad Ho Chi Minh trabaja en un ecosistema que combine mecanismos flexibles de selección, entornos modernos de investigación, autonomía profesional y evaluación basada en resultados y eficacia.



Crear condiciones para desarrollar el talento



En el Parque de Agricultura de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, la demanda de expertos aumenta a medida que la investigación incorpora aplicaciones de biotecnología, edición genética, robótica, automatización, inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT), tecnología digital y transición ecológica en la agricultura.



Nguyen Thanh Hien, subjefe de la Junta de Gestión del Parque, señaló que la atracción de especialistas debe ir acompañada de mecanismos para utilizarlos eficazmente, apoyar su trabajo y aprovechar sus conocimientos. El objetivo, explicó, no es solo incorporar personas altamente cualificadas, sino crear condiciones para que desarrollen sus capacidades, generen productos científicos y tecnológicos de valor y contribuyan a resolver problemas prácticos.



En el Centro de Investigación y Desarrollo del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh (SHTP Labs), la demanda también está vinculada al desarrollo de sectores tecnológicos estratégicos y al fortalecimiento de las conexiones internacionales.



La necesidad de personal altamente cualificado no solo ha aumentado en cantidad, sino que también ha cambiado en calidad, con mayores exigencias de liderazgo, conocimientos interdisciplinarios, aplicación y transferencia tecnológica.

El laboratorio de tecnología de semiconductores del Centro de Investigación y Desarrollo del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh cuenta con instalaciones modernas. (Foto: VNA)





Según el Departamento de Ciencia y Tecnología municipal, tras evaluar las necesidades reales, en 2026 las entidades de la ciudad requieren atraer a 43 profesionales, incluidos 39 expertos, tres personas con talento excepcional y un arquitecto de proyectos.



Poner en marcha grandes iniciativas



Ciudad Ho Chi Minh está perfeccionando un sistema integral de políticas que abarca la identificación, búsqueda, atracción y contratación, así como la asignación, utilización, remuneración, evaluación, desarrollo y retención de personal altamente cualificado.



Este enfoque supone pasar de cubrir vacantes a identificar personas capaces de asumir grandes responsabilidades y crear condiciones para que generen valor a largo plazo.



La ciudad prevé aplicar tres modalidades —atracción, contratación y selección— para ampliar las fuentes externas y, al mismo tiempo, identificar y aprovechar el talento disponible dentro del propio sistema. Así, contratará expertos y personas con talento excepcional para programas, proyectos y tareas clave, incorporará personal altamente cualificado y seleccionará a trabajadores destacados para aplicar políticas adecuadas.



Para el personal especializado y altamente cualificado, el apoyo a los ingresos mensuales estará vinculado directamente a los resultados de la evaluación del desempeño, con mayores niveles de remuneración acompañados de requisitos claros sobre responsabilidades, productos y eficacia.



Además, las entidades municipales prestarán atención a un entorno laboral profesional, abierto y democrático, con acceso a datos, laboratorios y bibliotecas, así como financiación para investigación, equipos y personal de apoyo.



El doctor Trinh Xuan Thang, director del Centro de Investigación y Desarrollo del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, consideró que esta orientación representa un avance significativo y un enfoque más abierto hacia los recursos humanos de alta cualificación.



La urbe, destacó, no se centra únicamente en cuántas personas puede atraer, sino en “poner en marcha grandes iniciativas” que permitan al talento contribuir a su solución, al tiempo que presta mayor atención a identificar y reconocer a profesionales destacados que ya trabajan en el país.



Para los expertos internacionales de primer nivel, añadió, los mecanismos deben ser más flexibles, permitiéndoles mantener cargos en entidades extranjeras, trabajar a distancia y ser evaluados por sus resultados y productos, en lugar de hacerlo principalmente por el tiempo de trabajo administrativo.



La asignación de una autonomía profesional clara también permitirá a los científicos decidir de manera más proactiva sus orientaciones de investigación y desarrollar plenamente sus capacidades./.