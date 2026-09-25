Reino Unido destaca los avances en las relaciones con Vietnam

Londres (VNA) - Vietnam figura entre los socios más importantes del Reino Unido, afirmó Mark Gooding, director general del Departamento de Asia-Pacífico del Ministerio británico de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo.



Durante un acto conmemorativo por el 81 aniversario del Día Nacional de Vietnam organizado la víspera en esta capital, Gooding se mostró impresionado ante los resultados concretos que las relaciones entre ambas naciones han generado en diversos ámbitos en los últimos años, especialmente el intercambio comercial.



En particular, el funcionario destacó el papel del intercambio pueblo a pueblo en el fortalecimiento de las relaciones entre los países. En la actualidad, unos 12.000 estudiantes vietnamitas cursan estudios en el Reino Unido, mientras que el número de turistas británicos que visitaron Vietnam aumentó un 20% durante el período 2024-2025, informó.



A su vez, el embajador de Hanoi en Londres, Do Minh Hung, enfatizó que las relaciones de cooperación multifacética entre Vietnam y el Reino Unido se han desarrollado de manera fructífera en los últimos años, abriendo numerosas oportunidades para profundizar la colaboración en el futuro.



De acuerdo con el diplomático, las personas constituyen la raíz más sólida y duradera de los nexos bilaterales. Mientras tanto, la cooperación parlamentaria también ha captado la atención especial de las partes, señaló.



Han creado el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam – Reino Unido, contribuyendo así a promover el entendimiento común, los intercambios de delegaciones entre las agencias legislativas de ambos países y la coordinación en materia de políticas, reiteró.



Mientras tanto, Radiana Vlahova, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de London Southside, expresó su expectativa de que la relación entre Vietnam y el Reino Unido continúe desarrollándose con fuerza durante los próximos cinco años.



Además, hizo hincapié en la importancia de que ambas partes incrementen las reuniones e intercambios regulares, al tiempo que valoró positivamente las actividades de intercambio cultural y la esmerada organización por parte de la delegación vietnamita.



La celebración del 81 aniversario del Día Nacional de Vietnam en Londres concluyó con un mensaje coherente: la relación entre los dos países entra en una fase de desarrollo sustancial e integral./.

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