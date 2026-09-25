Gobernadora general de Canadá ofrece recepción solemne en honor del líder vietnamita

Ottawa (VNA) - La gobernadora general de Canadá, Louise Arbour, ofreció la noche del 24 de septiembre en Ottawa (hora local), una recepción solemne en honor del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, en el marco de su visita de Estado al país norteamericano.



Al acto asistieron también el primer ministro canadiense, Mark Carney, y altos representantes de ambos países.



En sus palabras de bienvenida, Louise Arbour destacó que la Residencia del Gobernador General de Canadá es un hogar común para todos los ciudadanos, donde convergen la diversidad cultural y la historia del país, y reconoció las valiosas contribuciones de los pueblos indígenas.



Señaló que la residencia también es un hogar para la comunidad vietnamita, que durante tres generaciones ha contribuido a enriquecer la sociedad canadiense. La cultura vietnamita se ha integrado profundamente en la vida del país, desde las artes y los negocios hasta la gastronomía, mientras que el creciente número de canadienses que visitan Hanoi, la bahía de Ha Long y los arrozales en terrazas de Sa Pa refleja el interés por el país indochino.



La gobernadora general subrayó los avances logrados por Vietnam y Canadá como socios y sus valores compartidos de cooperación, respeto al derecho internacional y a la soberanía nacional. En un contexto de incertidumbre, afirmó, unas relaciones sólidas basadas en el respeto mutuo pueden contribuir a la paz, la estabilidad y la prosperidad, sustentadas en la confianza y la voluntad de cooperación.



Según Arbour, ambos países afrontan un nuevo capítulo de una relación sólida, con oportunidades para empresas y organizaciones en ámbitos como el desarrollo sostenible, la innovación, la resiliencia económica y la estabilidad regional.



Al referirse al otoño, comparó el cambio de colores de esta estación con la madurez y la confianza cada vez mayores en las relaciones entre Canadá y Vietnam, y expresó su deseo de que ambos países aprovechen las oportunidades y sigan construyendo juntos un futuro de paz, prosperidad y mayor solidez para sus pueblos.



En respuesta, el secretario general y presidente To Lam agradeció a la gobernadora general, al primer ministro, al Gobierno y al pueblo de Canadá la recepción solemne y cordial.



Expresó su impresión por la Residencia del Gobernador General, lugar histórico vinculado al proceso de construcción y desarrollo de Canadá, así como por la hilera de árboles plantados por dirigentes internacionales. Consideró que la plantación conjunta de un roble rojo con la gobernadora general simboliza la amistad entre ambos países, comparable a un árbol que necesita generaciones de confianza, sinceridad e intereses compartidos para crecer y dar sombra.

La gobernadora general de Canadá, Louise Arbour, habla en el evento. (Fuente: VNA)



Al hacer balance de más de medio siglo de relaciones diplomáticas desde 1973 y de casi una década de Asociación Integral desde 2017, el máximo dirigente vietnamita valoró los logros construidos por varias generaciones de dirigentes y de ambos pueblos. La decisión de establecer una Asociación Estratégica durante esta visita, afirmó, reconoce el camino recorrido y expresa el compromiso con un futuro duradero, estable y cada vez más estrecho.



En un mundo marcado por profundos cambios, ningún país puede alcanzar por sí solo un desarrollo sostenible, señaló. Las nuevas orientaciones de desarrollo de Vietnam y Canadá convergen y amplían el espacio para la cooperación estratégica, sobre la base de intereses comunes, fortalezas complementarias y una aspiración compartida a un futuro de paz, prosperidad, inclusión y centrado en las personas.



El líder vietnamita propuso consolidar la confianza política, mantener los contactos de alto nivel y coordinar estrechamente las posiciones en los foros multilaterales. También abogó por ampliar gradualmente la cooperación en defensa y seguridad, así como convertir la ciencia y tecnología, la innovación y la educación y formación en nuevos motores del crecimiento, especialmente en energía nuclear, semiconductores, inteligencia artificial, tecnología cuántica, transformación digital y tecnologías verdes.



Asimismo, llamó a reforzar la conexión entre el Estado, las instituciones educativas y las empresas para desarrollar un ecosistema de emprendimiento e innovación centrado en las personas, y a intensificar los intercambios entre estudiantes, empresarios, científicos y artistas.



Al evocar el arce canadiense y el bambú vietnamita, ambos de belleza propia, raíces firmes y gran capacidad de adaptación, el secretario general y presidente To Lam expresó su confianza en que las relaciones entre Vietnam y Canadá seguirán fortaleciéndose sobre la base de la confianza, los intereses compartidos y una visión de futuro cada vez más prometedora./.