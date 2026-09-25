Vietnam y Canadá elevan sus nexos a asociación estratégica

Ottawa (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo el 24 de septiembre (hora local) conversaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante las cuales ambos líderes acordaron elevar los nexos bilaterales a una Asociación Estratégica.



En la reunión, el primer ministro canadiense afirmó que la visita del dirigente vietnamita aporta un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y abre una etapa de cooperación más profunda y sustancial.



Valoró los logros socioeconómicos de Vietnam, su creciente posición y sus contribuciones a la comunidad internacional, y afirmó que Vietnam es un socio importante de Canadá para fortalecer sus relaciones con la ASEAN y la región del Indo-Pacífico.



El secretario general y presidente vietnamita felicitó a Canadá por sus importantes avances en el desarrollo económico, así como por sus esfuerzos de diversificación de mercados y socios, que han contribuido a elevar su posición internacional.



Al compartir los objetivos estratégicos de Vietnam en la nueva etapa de desarrollo, destacó que el país indochino considera a Canadá un amigo y un socio fiable, con intereses y visiones estratégicas compartidos.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro canadiense, Mark Carney. (Foto: VNA)

Los dos líderes coincidieron en valorar los importantes avances registrados en las relaciones Vietnam-Canadá durante más de 50 años de relaciones diplomáticas y casi una década de Asociación Integral.



La confianza política y el entendimiento mutuo se han fortalecido, mientras que la economía, el comercio y la inversión se han convertido en pilares importantes de los vínculos bilaterales. También se han ampliado la cooperación en defensa y seguridad, educación, ciencia y tecnología, cultura y los intercambios entre los pueblos.



Sobre esta base, ambos líderes coincidieron en que las relaciones bilaterales reúnen las condiciones para entrar en una nueva etapa, con mayor confianza política, una cooperación más profunda y sustancial y una mayor interdependencia de intereses. En este sentido, acordaron elevar las relaciones a una Asociación Estratégica y elaborar próximamente una agenda y un plan de acción concretos para aplicar eficazmente el nuevo marco.



Ambas partes abogaron por intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel, fortalecer la cooperación parlamentaria y aprovechar los mecanismos bilaterales, incluidas las consultas y los diálogos periódicos entre los dos Ministerios de Relaciones Exteriores. También acordaron coordinarse y apoyarse mutuamente en los foros regionales y multilaterales.



Carney expresó su deseo de convertir la cooperación económica, comercial, financiera y de inversión en un importante motor de la Asociación Estratégica. Propuso facilitar el acceso a los mercados, impulsar la promoción comercial y de inversiones y fortalecer los vínculos entre las cadenas de suministro.



Asimismo, alentó a las empresas y fondos de inversión canadienses a aumentar sus inversiones en Vietnam, acogió con satisfacción nuevas áreas de cooperación en infraestructuras y transporte y apoyó el estudio de la apertura de vuelos directos entre ambos países.





El primer ministro canadiense también propuso aprovechar mejor el CPTPP para promover el libre comercio y concluir pronto las negociaciones del Tratado de Libre Comercio ASEAN-Canadá, ampliando así el espacio de cooperación y diversificando los mercados y las cadenas de suministro.



El secretario general y presidente To Lam subrayó que ambos países deben centrarse en nuevas prioridades, convirtiendo la ciencia y la tecnología, la transformación digital, la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas en nuevos motores de crecimiento.



Propuso reforzar la investigación, el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías, así como el intercambio de experiencias en transformación digital y en la construcción de gobiernos, economías y sociedades digitales.



Ambas partes acordaron promover los vínculos entre universidades, institutos de investigación y empresas, impulsar la investigación conjunta y la transferencia de conocimientos y tecnología, y desarrollar ecosistemas de innovación.



También formularon votos para ampliar la cooperación energética, incluida la energía limpia, el GNL, las energías renovables y el potencial de cooperación en energía nuclear con fines pacíficos.



Asimismo, acordaron fortalecer la cooperación en salud, medio ambiente, agricultura, seguridad alimentaria, educación, cultura e intercambios entre los pueblos.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firma el libro de visitas. Foto: VNA

Ambas partes destacaron sus ventajas complementarias en agricultura, producción y comercio de alimentos, con el objetivo de contribuir al desarrollo de cadenas de suministro sostenibles.



Hicieron necesidad de fortalecer la cooperación en defensa, seguridad y aplicación de la ley, de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de cada país.



También acordaron ampliar la cooperación en seguridad no convencional, seguridad marítima y ciberseguridad, asistencia humanitaria, mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y lucha contra la delincuencia transnacional; así como avanzar hacia el establecimiento de un Diálogo Bilateral sobre Seguridad y Aplicación de la Ley.



Carney afirmó que Canadá apoya la organización de la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam y enviará representantes al evento. También acogió con satisfacción la próxima apertura por Vietnam de una Oficina del Agregado de Defensa en Canadá.



Sobre las cuestiones regionales e internacionales, ambas partes compartieron una visión común sobre el fortalecimiento del diálogo y la cooperación, así como sobre la importancia del multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.



Reafirmaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, y acordaron resolver las disputas por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



El primer ministro canadiense reafirmó el apoyo de Canadá al papel central de la ASEAN y al fortalecimiento de la cooperación ASEAN-Canadá. Ambos líderes acordaron intensificar la coordinación en las Naciones Unidas, la Francofonía, APEC, el CPTPP y los mecanismos liderados por la ASEAN.



Con motivo de la reunión, ambos líderes presenciaron la ceremonia de entrega de documentos de cooperación entre organismos de los dos países y anunciaron la Declaración Conjunta sobre el establecimiento oficial de la Asociación Estratégica Vietnam-Canadá./.