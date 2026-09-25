Política

Máximo líder recibe el Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió el 24 de septiembre (hora local) al Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam, en el marco de su visita de Estado al país de América del Norte.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sostiene un encuentro con el Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam. Foto: VNA
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sostiene un encuentro con el Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam. Foto: VNA

Ottawa (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió el 24 de septiembre (hora local) al Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam, en el marco de su visita de Estado al país de América del Norte.

En el encuentro, el dirigente vietnamita agradeció el apoyo del Parlamento canadiense y del Grupo Parlamentario de Amistad a Vietnam y las relaciones bilaterales.

Informó que la Asamblea Nacional de Vietnam creó en junio de 2026 el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Canadá, lo que constituye una base importante para reforzar los vínculos y la cooperación regular entre los legisladores de ambos países.

Señaló que durante las reuniones mantenidas con la Gobernadora General, el Primer Ministro y los dirigentes del Parlamento canadiense, ambas partes coincidieron en que las relaciones bilaterales aún cuentan con un amplio margen de desarrollo y acordaron elevarlas a una Asociación Estratégica.

Confió en que este nuevo marco creará un nuevo impulso para aprovechar sus ventajas complementarias. En particular, la cooperación parlamentaria constituye un pilar para fomentar la confianza política, fortalecer el marco jurídico y promover la implementación eficaz de los acuerdos de alto nivel.

El secretario general y presidente To Lam pidió a los grupos parlamentarios de amistad intensificar el intercambio de delegaciones y los contactos entre parlamentarios, comisiones especializadas, legisladoras y jóvenes parlamentarios.

También propuso ampliar las actividades conjuntas y compartir experiencias legislativas y de supervisión.

En el ámbito económico, comercial y de inversión, pidió aprovechar eficazmente el CPTPP, facilitar el acceso de bienes y empresas de ambos países a sus respectivos mercados y fomentar las inversiones canadienses en sectores en los que Vietnam tiene necesidades y Canadá cuenta con fortalezas.

Asimismo, sugirió impulsar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, energías limpias y formación de recursos humanos cualificados, y ampliar los intercambios educativos y las becas, especialmente en áreas estratégicas como la inteligencia artificial y la industria aeroespacial.

El mandatario pidió además al Parlamento y al Gobierno de Canadá seguir apoyando a la comunidad vietnamita para que se integre y contribuya como puente de amistad entre ambos países, así como facilitar los viajes, el turismo, los estudios y las actividades empresariales entre las dos naciones.

Por su parte, los parlamentarios afirmaron que todos los miembros del Grupo son amigos de Vietnam, sienten un profundo afecto por el país y muestran un gran interés por las relaciones entre ambos países.

El Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam cuenta actualmente con 25 miembros del Senado y de la Cámara de los Comunes, procedentes de distintas provincias y territorios, entre ellos la diputada de origen vietnamita Chi Nguyen.

Los parlamentarios reafirmaron su apoyo al fortalecimiento de los vínculos bilaterales y valoraron los avances logrados durante más de 50 años de relaciones diplomáticas, especialmente la reciente elevación de las relaciones a una Asociación Estratégica.

Consideraron que el nuevo marco abre oportunidades para ampliar la cooperación y afirmaron que el grupo seguirá desempeñando un papel de puente para promover el entendimiento, la confianza y el apoyo a las relaciones con Vietnam en el Parlamento y la sociedad canadiense.

Los parlamentarios destacaron también el papel del CPTPP en la expansión de los mercados y la promoción del comercio y la inversión. Propusieron intensificar el intercambio de experiencias sobre diversificación de mercados y socios, así como explorar nuevas oportunidades de cooperación económica.

Se comprometieron a seguir contribuyendo al desarrollo de la Asociación Estratégica y la cooperación parlamentaria, económica, comercial, científica, tecnológica y educativa, así como a los intercambios entre los pueblos./.

VNA
#Partido Comunista de Vietnam #To Lam #Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam #visita de Estado #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantiene conversaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney. Foto: VNA

Vietnam y Canadá elevan sus nexos a asociación estratégica

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo el 24 de septiembre (hora local) conversaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante las cuales ambos líderes acordaron elevar los nexos bilaterales a una Asociación Estratégica.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Impulsan la cooperación educativa y de formación entre Vietnam y Estados Unidos

La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, destacó los avances de la Universidad Fulbright Vietnam y su papel como símbolo palpable de la cooperación educativa y de formación entre Vietnam y Estados Unidos, durante una reunión con el presidente del Consejo de Administración de la institución, Chris Helzer.

El primer ministro Le Minh Hung habla en el evento. (Fuente: VNA)

La población debe estar en el centro del desarrollo, afirma premier

El segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura reviste gran importancia para concretar las orientaciones estratégicas y las principales decisiones políticas del Comité Central del Partido y del Buró Político, con el objetivo de implementar con éxito la Resolución del 14.º Congreso Nacional del Partido.

Líder vietnamita dialoga con representantes de grupos económicos en EE. UU.

Líder vietnamita dialoga con representantes de grupos económicos en EE. UU.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió a representantes de los grupos de JPMorgan Chase y Visa, durante su estancia en Nueva York para participar en el Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus actividades bilaterales en Estados Unidos.

Elevan Asociación Integral entre Vietnam y Canadá a un nuevo nivel

Elevan Asociación Integral entre Vietnam y Canadá a un nuevo nivel

Más de 50 años después del establecimiento de relaciones diplomáticas (1973-2026), la Asociación Integral entre Vietnam y Canadá ha avanzado de manera sólida, con una cooperación que abarca múltiples ámbitos, responde a los intereses a largo plazo de los pueblos de ambos países y contribuye activamente a la paz y la estabilidad en la región y el mundo.

VNA gana segundo premio en la categoría de Mejor de Premios OANA 2026

VNA gana segundo premio en la categoría de Mejor de Premios OANA 2026

La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ganó el segundo premio en la categoría de Mejor Artículo con su obra en formato longform titulada "Cultura: Motor central para el desarrollo de Hanói en los próximos 100 años". Este reconocimiento se entregó el 21 de septiembre de 2026 durante la ceremonia del 65.º aniversario de la fundación de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA) en el marco del Foro de Medios de Comunicación de la OANA en Moscú, Rusia.

el secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con el secretario general de esta mayor organización mundial, António Guterres. Foto: VNA

Máximo dirigente de Vietnam se reúne con secretario general de la ONU

En el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo un encuentro con el secretario general de esta mayor organización mundial, António Guterres.