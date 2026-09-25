Máximo líder recibe el Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam

Ottawa (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió el 24 de septiembre (hora local) al Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam, en el marco de su visita de Estado al país de América del Norte.



En el encuentro, el dirigente vietnamita agradeció el apoyo del Parlamento canadiense y del Grupo Parlamentario de Amistad a Vietnam y las relaciones bilaterales.



Informó que la Asamblea Nacional de Vietnam creó en junio de 2026 el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Canadá, lo que constituye una base importante para reforzar los vínculos y la cooperación regular entre los legisladores de ambos países.



Señaló que durante las reuniones mantenidas con la Gobernadora General, el Primer Ministro y los dirigentes del Parlamento canadiense, ambas partes coincidieron en que las relaciones bilaterales aún cuentan con un amplio margen de desarrollo y acordaron elevarlas a una Asociación Estratégica.



Confió en que este nuevo marco creará un nuevo impulso para aprovechar sus ventajas complementarias. En particular, la cooperación parlamentaria constituye un pilar para fomentar la confianza política, fortalecer el marco jurídico y promover la implementación eficaz de los acuerdos de alto nivel.



El secretario general y presidente To Lam pidió a los grupos parlamentarios de amistad intensificar el intercambio de delegaciones y los contactos entre parlamentarios, comisiones especializadas, legisladoras y jóvenes parlamentarios.



También propuso ampliar las actividades conjuntas y compartir experiencias legislativas y de supervisión.



En el ámbito económico, comercial y de inversión, pidió aprovechar eficazmente el CPTPP, facilitar el acceso de bienes y empresas de ambos países a sus respectivos mercados y fomentar las inversiones canadienses en sectores en los que Vietnam tiene necesidades y Canadá cuenta con fortalezas.



Asimismo, sugirió impulsar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, energías limpias y formación de recursos humanos cualificados, y ampliar los intercambios educativos y las becas, especialmente en áreas estratégicas como la inteligencia artificial y la industria aeroespacial.



El mandatario pidió además al Parlamento y al Gobierno de Canadá seguir apoyando a la comunidad vietnamita para que se integre y contribuya como puente de amistad entre ambos países, así como facilitar los viajes, el turismo, los estudios y las actividades empresariales entre las dos naciones.



Por su parte, los parlamentarios afirmaron que todos los miembros del Grupo son amigos de Vietnam, sienten un profundo afecto por el país y muestran un gran interés por las relaciones entre ambos países.



El Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam cuenta actualmente con 25 miembros del Senado y de la Cámara de los Comunes, procedentes de distintas provincias y territorios, entre ellos la diputada de origen vietnamita Chi Nguyen.



Los parlamentarios reafirmaron su apoyo al fortalecimiento de los vínculos bilaterales y valoraron los avances logrados durante más de 50 años de relaciones diplomáticas, especialmente la reciente elevación de las relaciones a una Asociación Estratégica.



Consideraron que el nuevo marco abre oportunidades para ampliar la cooperación y afirmaron que el grupo seguirá desempeñando un papel de puente para promover el entendimiento, la confianza y el apoyo a las relaciones con Vietnam en el Parlamento y la sociedad canadiense.



Los parlamentarios destacaron también el papel del CPTPP en la expansión de los mercados y la promoción del comercio y la inversión. Propusieron intensificar el intercambio de experiencias sobre diversificación de mercados y socios, así como explorar nuevas oportunidades de cooperación económica.



Se comprometieron a seguir contribuyendo al desarrollo de la Asociación Estratégica y la cooperación parlamentaria, económica, comercial, científica, tecnológica y educativa, así como a los intercambios entre los pueblos./.



VNA