Vietnam está dispuesto a construir con Canadá una Asociación Estratégica profunda

Ottawa (VNA) - El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, pronunció el 24 de septiembre (hora local) en Ottawa, un discurso de política exterior titulado “La Asociación Estratégica Vietnam-Canadá en un mundo en constante cambio”, en el marco de su visita de Estado a la nación norteamericana.

Al acto asistieron la delegación de alto nivel de Vietnam y numerosos parlamentarios canadienses.

En sus palabras de bienvenida, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, destacó la importancia de este momento para los compromisos de ambos países con la región del Indo-Pacífico, especialmente tras la decisión de elevar las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica.

Señaló que los vínculos no se limitan al comercio, sino que abarcan también la educación, la formación, la innovación y los intercambios entre pueblos. El nuevo marco permitirá profundizar la conexión con el Indo-Pacífico, con la contribución de la comunidad vietnamita en Canadá, que ha enriquecido la diversidad del país. Anand afirmó que la Asociación Estratégica abre nuevas oportunidades en favor de la prosperidad y la seguridad del Indo-Pacífico.

Destacó el papel de Vietnam como motor de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y su activa participación regional, y señaló que Canadá espera concluir próximamente un tratado de libre comercio con la ASEAN.

La canciller canadiense también expresó el deseo de promover la transición energética, garantizar fuentes fiables de energía y apoyar a Vietnam en materia de tecnología. Según Anand, el nuevo marco permitirá definir prioridades y promover la inversión, la innovación y la seguridad, abriendo un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

El secretario general y presidente To Lam pronuncia un discurso sobre la política de “La Asociación Estratégica Vietnam-Canadá en un mundo en constante cambio" (Foto: VNA)

En su discurso, el secretario general y presidente To Lam expresó su honor por dirigirse al Parlamento de Canadá y transmitió al pueblo canadiense los sentimientos de amistad de Vietnam. Manifestó su deseo de estrechar los vínculos entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Parlamento de Canadá, contribuyendo a profundizar las relaciones bilaterales sobre la base de la voluntad política, el marco jurídico y el apoyo de los pueblos de ambos países.



Ante los cambios del contexto internacional, cada país busca reforzar su capacidad de adaptación y proteger sus logros de desarrollo, señaló. Para Vietnam, esta respuesta se ha forjado a partir de su historia y de la experiencia del proceso de renovación. Como país que ha pagado un alto precio por la paz, mantiene una política de independencia, autodeterminación, resiliencia, cooperación y desarrollo conjunto, defendiendo la justicia y lo correcto sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Con más de 3.000 kilómetros de costa, Vietnam aspira también a convertirse en un país fuerte y próspero gracias al mar, vinculando el desarrollo económico con la protección de los ecosistemas y los medios de vida de las comunidades costeras. Asimismo, busca reforzar la cooperación en ciencias marinas y contribuir a la gobernanza mundial de los mares y océanos.

La nueva etapa de desarrollo de Vietnam abrirá más oportunidades con Canadá. Al combinar los conocimientos, la tecnología y los recursos canadienses con el mercado, los recursos humanos de alta calidad y los esfuerzos de Vietnam, los dos países pueden crear conjuntamente productos, servicios y empleos de calidad, generando intereses compartidos para hacer más sólidas las relaciones bilaterales.

El líder vietnamita consideró que la decisión de elevar los vínculos a una Asociación Estratégica durante esta visita es fruto de más de medio siglo de cooperación y amistad y refleja el compromiso de ambos países de invertir conjuntamente en el futuro. El nuevo marco debe permitir un mayor entendimiento mutuo, una coordinación más eficaz y resultados concretos para las empresas y los pueblos.

Para el próximo período, propuso mantener intercambios y contactos frecuentes, especialmente de alto nivel; abordar de forma temprana y franca los asuntos que afecten a los intereses de cada parte; y concretar pronto la Asociación Estratégica mediante un programa de acción con prioridades, responsables y una hoja de ruta claros.

También planteó intensificar los intercambios entre comisiones parlamentarias, grupos de amistad y jóvenes parlamentarios, así como compartir experiencias legislativas sobre gobernanza de la inteligencia artificial, protección de datos, derechos laborales y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La cooperación en defensa y seguridad debe profundizarse de acuerdo con las políticas, necesidades y capacidades de cada parte, contribuyendo a fortalecer la confianza bilateral.

Durante más de una década, Vietnam ha sido el mayor socio comercial de Canadá dentro de la ASEAN. To Lam propuso aprovechar mejor el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), ayudando a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a acceder a los mercados, cumplir los estándares y participar más profundamente en las cadenas de suministro. También abogó por un crecimiento comercial sostenible y equilibrado.

Hanoi desea ampliar las oportunidades para los productos, servicios y tecnologías canadienses, especialmente los productos agrícolas, alimentos, tecnologías limpias y educación, y apoya la pronta conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio ASEAN-Canadá, con miras a lograr un acuerdo sustantivo, justo y mutuamente beneficioso.

Asimismo, llamó a facilitar el turismo, los estudios, la investigación y los intercambios culturales y artísticos; ampliar la formación y los intercambios de profesores y estudiantes; y promover la cooperación entre instituciones educativas en el reconocimiento de créditos y títulos conforme a las normas de cada país. También destacó la importancia de la formación profesional y de crear más oportunidades para que las nuevas generaciones se conozcan, trabajen y creen juntas, además de reforzar la coordinación en los mecanismos regionales y globales.

Vietnam y Canadá comparten intereses en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la seguridad, así como en la protección y libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este y la solución pacífica de las disputas conforme al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

El máximo dirigente vietnamita señaló que Canadá es un país “de mar a mar”, mientras Vietnam se extiende a lo largo del Mar del Este, donde su población ha mirado durante mucho tiempo hacia el mar para comerciar y conectarse con el mundo. En su camino hacia convertirse en un país desarrollado, Vietnam desea contar con el acompañamiento de Canadá y espera que, al mirar hacia el Sudeste Asiático, Canadá considere a Vietnam un socio natural, cercano y fiable.

Los dos países pueden convertirse en naciones marítimas fuertes y construir conexiones sólidas entre América del Norte y el Sudeste Asiático, entre el Pacífico y el Índico, y entre el desarrollo y la innovación, así como entre la paz y la prosperidad.

El secretario general y presidente To Lam subrayó que el mundo seguirá cambiando y expresó su esperanza de que los parlamentarios continúen acompañando este proceso para convertir la visión de hoy en acciones y resultados. Vietnam está dispuesto a trabajar junto con Canadá para construir una Asociación Estratégica profunda, que aporte beneficios concretos a los pueblos de ambos países y contribuya a la comunidad internacional./.