Máximo dirigente vietnamita se reúne con titulares parlamentarios de Canadá

Ottawa (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, mantuvo un almuerzo de trabajo con la presidenta del Senado, Raymonde Gagné, y el titular de la Cámara de los Comunes, Francis Scarpaleggia, el 24 de septiembre (hora local) en Ottawa.



Los dirigentes del Parlamento canadiense destacaron la importancia de la visita del máximo dirigente vietnamita y del reciente acuerdo de ambos países para elevar sus relaciones a una Asociación Estratégica, abriendo un nuevo capítulo en los vínculos Vietnam-Canadá.



Destacaron que las relaciones bilaterales se han construido sobre décadas de objetivos e intereses compartidos y una sólida amistad. Expresaron su confianza en que los próximos años ofrecerán nuevas oportunidades para profundizar los vínculos entre los dos países y sus pueblos.



Scarpaleggia señaló que el propio Parlamento canadiense refleja los estrechos lazos entre ambos países, con numerosos parlamentarios que actúan en favor de la amistad Vietnam-Canadá, especialmente el Grupo Parlamentario de Amistad Canadá-Vietnam, integrado por 25 senadores y diputados.



También valoró las contribuciones de la comunidad canadiense de origen vietnamita, de más de 275.000 personas, en ámbitos como ciencia y tecnología, negocios, arte, deporte y actividades comunitarias.



El presidente de la Cámara de los Comunes expresó su deseo de visitar pronto Vietnam para impulsar los intercambios y la cooperación entre ambos órganos legislativos.



Por su parte, el secretario general y presidente To Lam agradeció el apoyo concreto del Parlamento canadiense a Vietnam y las relaciones bilaterales durante más de 50 años.



Informó de que, durante sus conversaciones con el primer ministro Mark Carney, ambas partes acordaron elevar las relaciones Vietnam-Canadá a una Asociación Estratégica, sobre la base del beneficio mutuo y en consonancia con el potencial y las crecientes necesidades de cooperación de ambos países.



En el nuevo marco de relaciones, propuso convertir la cooperación parlamentaria en un pilar importante para consolidar la confianza política, crear bases jurídicas y aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados por los dirigentes de ambos países.





El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y la presidenta del Senado, Raymonde Gagné. Foto: VNA

Hizo hincapié en la necesidad de intensificar los intercambios de delegaciones, especialmente entre los dirigentes parlamentarios, las comisiones especializadas, los grupos de amistad, las parlamentarias y los jóvenes parlamentarios.



También pidió reforzar el intercambio de experiencias legislativas y de supervisión, así como la coordinación en la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF), la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y otros foros parlamentarios multilaterales.



El dirigente vietnamita enfatizó la importancia de mantener la cooperación económica como eje y motor de las relaciones bilaterales, aprovechar mejor el CPTPP y facilitar el acceso de productos vietnamitas, especialmente agrícolas, forestales y pesqueros, al mercado canadiense.



Dijo que Vietnam saluda y está dispuesto a facilitar una mayor inversión de empresas canadienses en sectores con potencial, como la energía, la economía verde y circular, el hidrógeno verde y el comercio electrónico.



En defensa y seguridad, el mandatario pidió al Parlamento canadiense apoyar una mayor cooperación bilateral en la prevención y lucha contra la delincuencia, el fortalecimiento de las capacidades de aplicación de la ley y el desarrollo gradual de marcos de cooperación adecuados.



Asimismo, recalcó, ambos países deben impulsar nuevos avances en ámbitos en los que Canadá cuenta con fortalezas y Vietnam tiene necesidades, como ciencia y tecnología, innovación, energías limpias, economía verde, formación de recursos humanos altamente cualificados, industria de defensa y aviación.



Instó a seguir aplicando eficazmente la cooperación para el desarrollo, especialmente en la formación laboral, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la igualdad de género, la reducción de la pobreza, la respuesta al cambio climático y la seguridad alimentaria.



El secretario general y presidente pidió especialmente ampliar la cooperación en educación y formación, diversificar los programas de intercambio y las becas para estudiantes vietnamitas y prestar especial atención a la formación de recursos humanos altamente cualificados en ámbitos en los que Canadá posee fortalezas.



En materia multilateral, propuso que el Parlamento canadiense siga coordinándose estrechamente con la Asamblea Nacional de Vietnam en los foros parlamentarios regionales e internacionales, y apoye la solución pacífica de las disputas en el Mar del Este sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Asimismo, propuso continuar la coordinación y el apoyo a Vietnam en su papel como presidente del CPTPP en 2026, anfitrión del APEC 2027 y presidente de la ASEAN en 2030.



Ambas partes expresaron su confianza en que, sobre la base de más de 50 años de amistad y del nuevo marco de Asociación Estratégica, las relaciones Vietnam-Canadá y la cooperación entre sus órganos legislativos continuarán desarrollándose de manera cada vez más sustancial y eficaz, en beneficio de los pueblos de ambos países y por la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.