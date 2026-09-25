Declaración conjunta sobre la Asociación Estratégica entre Vietnam y Canadá

Ottawa (VNA)- Vietnam y Canadá emitieron una declaración conjunta sobre las relaciones de Asociación Estratégica entre los dos países con motivo de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al país de América del Norte del 24 al 25 de septiembre.



Según la declaración, se trata de la primera visita a Canadá de un Secretario General del Partido Comunista de Vietnam desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 1973, lo que constituye un hito histórico en las relaciones bilaterales.



En el marco de la visita, el mandatario vietnamita mantuvo conversaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en Ottawa. Los dos líderes acordaron elevar las relaciones Vietnam-Canadá a una Asociación Estratégica, reflejando el compromiso de llevar los vínculos bilaterales a una nueva etapa de cooperación más profunda, sustancial y sostenible, basada en el fortalecimiento de la cooperación económica, el crecimiento mutuamente beneficioso y el desarrollo sostenible.



Ambas partes se comprometieron a construir sus relaciones sobre la base del respeto mutuo a los sistemas políticos, la independencia, la soberanía y la integridad territorial de cada país; un diálogo abierto y sincero; intereses equilibrados e interrelacionados; y el respeto del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



La Asociación Estratégica Vietnam-Canadá se desarrollará sobre ocho pilares: cooperación bilateral, regional y multilateral; comercio, inversión, finanzas y economía; transporte, gestión de cadenas de suministro e infraestructuras; transformación digital, inteligencia artificial, tecnologías avanzadas e innovación; seguridad energética, medio ambiente y crecimiento sostenible; seguridad alimentaria y sector agroalimentario; defensa, seguridad, asuntos marítimos, aplicación de la ley y justicia; y educación, cultura y vínculos entre los pueblos.



Ambas partes acordaron mantener los intercambios de alto nivel y aprovechar los mecanismos existentes, como las consultas bilaterales, el Comité Económico Mixto, el Diálogo sobre Política de Defensa y el Diálogo Marítimo. Asimismo, acordaron reforzar el diálogo entre ministros de Relaciones Exteriores y promover el establecimiento de un Diálogo sobre Agricultura y un Diálogo sobre Seguridad y Aplicación de la Ley.



También se comprometieron a fortalecer la cooperación parlamentaria y la coordinación en las Naciones Unidas, APEC, los mecanismos liderados por la ASEAN, la Francofonía y el CPTPP; apoyar el papel central de la ASEAN y promover la Asociación Estratégica ASEAN-Canadá.



Ambas partes reafirmaron que el comercio es un pilar de las relaciones bilaterales, impulsado por el CPTPP. Vietnam es actualmente el mayor socio comercial de Canadá dentro de la ASEAN.



Los dos países apoyaron la pronta conclusión y aplicación del Tratado de Libre Comercio ASEAN-Canadá, así como la implementación, modernización y ampliación del CPTPP.



Asimismo, reafirmaron su respaldo a un sistema comercial multilateral abierto, justo, transparente y basado en reglas, y acordaron aumentar la inversión bilateral y facilitar una mayor participación de las empresas de ambos países en las cadenas de suministro.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostiene conversaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney. Foto: VNA

Ambas partes acordaron fortalecer cadenas de suministro y sistemas de transporte marítimo y aéreo resilientes, diversificados y fiables, eliminar barreras de acceso a los mercados y garantizar la continuidad de las cadenas de suministro.



Los dos países destacaron la firma del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Transporte Marítimo y las consultas sobre transporte aéreo celebradas en septiembre de 2026, orientadas a ampliar los servicios aéreos y facilitar las rutas directas entre ambos países.



También acordaron impulsar el transporte marítimo verde y la cooperación en materia de seguridad aérea.



Ambas partes acordaron estudiar nuevas vías de cooperación en ciencia, tecnología e innovación, construir un ecosistema digital seguro y reforzar las infraestructuras, la ciberseguridad y la gobernanza de datos.



Los dos países acogieron con satisfacción la cooperación a través de ASEAN-Canadá AI Connect y apoyaron la investigación, la movilidad de talento y la cooperación entre universidades, institutos de investigación y empresas en ámbitos como la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, los semiconductores y las disciplinas STEM.



Ambas partes señalaron que la seguridad energética constituye una base para el crecimiento económico y el desarrollo industrial. Vietnam y Canadá acogieron con satisfacción la firma del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Energética y Transición hacia Energías Limpias y acordaron ampliar la cooperación en GNL, hidrógeno, energías renovables, gestión del carbono y otras tecnologías que apoyen la transición energética.



Asimismo, acordaron reforzar la cooperación frente al cambio climático, la protección del medio ambiente y la biodiversidad, continuar su coordinación en el marco de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP) y promover el proyecto REACH en Vietnam.



Ambas partes acordaron fortalecer la cooperación en seguridad alimentaria, agricultura sostenible y tecnologías agrícolas.



El comercio bilateral de productos agroalimentarios y pesqueros alcanzó cerca de 1,7 mil millones de dólares canadienses (CAD) en 2025. Los dos países acogieron con satisfacción el establecimiento del Diálogo sobre Agricultura Vietnam-Canadá y la ampliación del Memorando de Entendimiento sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, contribuyendo a facilitar el comercio de productos agropecuarios, forestales y pesqueros.



Ambas partes se comprometieron a reforzar el diálogo en materia de defensa y la cooperación en asistencia humanitaria, respuesta ante desastres, aplicación de la ley en el mar y respuesta a los desafíos de seguridad no convencionales.



Los dos países estudiarán la cooperación en ciberseguridad, conocimiento del dominio marítimo, inteligencia, industria de defensa, ciencia, tecnología e innovación, y reforzarán la coordinación en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



Asimismo, promoverán la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, los delitos cibernéticos, el fraude, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el tráfico de drogas.



Ambas partes reafirmaron su apoyo a la solución pacífica de las disputas de conformidad con el derecho internacional, sin recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, así como a la libertad de navegación y sobrevuelo y al comercio legítimo en el Mar del Este.



También destacaron la importancia de respetar los derechos soberanos y la jurisdicción de los Estados ribereños sobre sus zonas económicas exclusivas (ZEE) y plataformas continentales, tal como se establece en el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



Ambas partes acordaron profundizar la cooperación en educación superior, investigación, desarrollo de capacidades e intercambios académicos, especialmente en inteligencia artificial, semiconductores, ciencias de la vida y manufactura avanzada.



Los dos países promoverán los intercambios de estudiantes, académicos, investigadores y empresas, así como el turismo, los intercambios culturales y los vínculos entre las comunidades.



También acordaron estudiar la cooperación en turismo y expresaron su deseo de firmar próximamente un Memorando de Entendimiento sobre cooperación cultural.



Los líderes de ambos países acordaron que los ministros de Relaciones Exteriores coordinarán con los organismos pertinentes la elaboración de un Plan de Acción para aplicar los objetivos de la Asociación Estratégica Vietnam-Canadá.