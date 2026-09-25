Vietnam y Argentina cosechan los frutos de la “diplomacia agropecuaria”

Buenos Aires (VNA) - En un contexto de constantes cambios en las cadenas mundiales de suministro, el comercio de productos agropecuarios entre Vietnam y Argentina registra avances concretos y significativos. El país indochino ha pasado a ser actualmente el mayor mercado de la harina de soja argentina.

Así se destacó durante una conferencia de prensa celebrada la víspera en Buenos Aires, en la que se anunció que Argentina será sede de la 12 Conferencia Mundial de Investigación sobre la Soja (WSRC12), prevista para abril del próximo año en la ciudad de Rosario, uno de los principales centros agroindustriales y exportadores de productos agrícolas del país sudamericano, especialmente de soja, maíz, aceites vegetales y productos derivados de la agroindustria.

Durante el encuentro, Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSoja), presentó los últimos datos comerciales y señaló que el Sudeste Asiático está emergiendo como uno de los grandes centros consumidores de productos agrícolas a nivel mundial.

En este contexto, Vietnam ocupa el primer lugar entre los países importadores de harina de soja argentina, por delante de otros mercados de la región como Malasia e Indonesia.

En 2025, la cadena de valor de la soja constituyó la principal fuente de ingresos por exportaciones del sector agropecuario argentino, con unos 21,44 mil millones de dólares, un aumento del 9,2% respecto al 2024 y equivalente al 24,6% de las exportaciones totales de bienes del país.

De este monto, las exportaciones de harina y pellets de soja alcanzaron 8,57 mil millones de dólares; el aceite de soja, 7,22 mil millones de dólares; y los porotos de soja, 4,92 mil millones de dólares.

Entre los mercados, China fue el principal comprador, con 479 mil millones de dólares, seguida de India, con 3,72 mil millones, y Vietnam, con 1,6 mil millones de dólares.

Argentina ocupa asimismo el primer lugar mundial en exportaciones de aceite de soja, con una participación del 48,3% del mercado mundial en 2024. El país es además el segundo mayor exportador de harina y pellets de soja, después de Brasil, con una cuota del 21,7%.

En cuanto a los porotos de soja, Argentina ocupa el quinto lugar mundial, con una participación del 2,3% de las exportaciones globales.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) al margen del encuentro, Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, recordó que en julio de 2025 acompañó a representantes de la Secretaría de Agricultura de Argentina a Vietnam con motivo de la inauguración en Hanoi de la Oficina del Agregado Agrícola y Agroindustrial de Argentina.

Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,Según Marra, afirma que la presencia de la oficina del agregado agrícola y agroindustrial en Hanoi no solo contribuirá a impulsar las exportaciones de harina de soja, sino que también facilitará el acceso de otros productos argentinos al mercado vietnamita, entre ellos la carne. (Foto: VNA)

Marra calificó la apertura de esta oficina como un acontecimiento importante, dado que Vietnam se ha convertido en uno de los principales compradores de numerosos productos agropecuarios argentinos, especialmente harina de soja y maíz.

También destacó su impresión al comprobar que las empresas importadoras vietnamitas siguen de cerca la evolución del mercado y consultan diariamente las cotizaciones actualizadas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Según Marra, la presencia de la oficina del agregado agrícola y agroindustrial en Hanoi no solo contribuirá a impulsar las exportaciones de harina de soja, sino que también facilitará el acceso de otros productos argentinos al mercado vietnamita, entre ellos la carne.

Por su parte, Ricardo Bergmann, vicepresidente de ACSoja, explicó que los flujos comerciales de la harina de soja argentina han experimentado importantes cambios.

Ricardo Bergmann (izquierda), vicepresidente de ACSoja, afirma que Vietnam se ha convertido en un cliente fundamental, al adquirir grandes volúmenes de harina de soja para abastecer a sus industrias ganadera y alimentaria. (Foto: VNA)

En el pasado, este producto se destinaba principalmente al mercado europeo, pero los nuevos acuerdos comerciales y las transformaciones de la economía mundial han desplazado gradualmente el centro de atención hacia el Sudeste Asiático.

Bergmann subrayó que Vietnam se ha convertido en un cliente fundamental, al adquirir grandes volúmenes de harina de soja para abastecer a sus industrias ganadera y alimentaria.

Consultado sobre la importancia de que Vietnam sea uno de los seis países del mundo elegidos por Argentina para establecer una representación agrícola, Bergmann destacó el crecimiento y el poder adquisitivo de la economía vietnamita.

Explicó que la fortaleza de Argentina se sustenta en su producción agropecuaria, particularmente de soja, maíz, trigo y carne vacuna, por lo que las representaciones agrícolas en el exterior cumplen una función de puente directo entre la oferta argentina y los mercados con demanda.

La instalación de la oficina en Hanoi refleja así el objetivo de Argentina de consolidar su posición como proveedor líder de harina de soja y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades para otros productos agropecuarios argentinos en Vietnam y en el conjunto del Sudeste Asiático./.

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