Resolución 10-NQ/TW abre nuevos canales para conectar la oferta con la producción en Vietnam

Hanoi (VNA) - En línea con la Resolución 10-NQ/TW, emitida el 8 de junio de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, Vietnam orienta la captación selectiva de capital foráneo, priorizando proyectos a mediano y largo plazo en sectores como la industria electrónica, los materiales avanzados y las cadenas de suministro.



En este contexto, la cuarta Exposición de Tecnología Inteligente OCTF Vietnam (OCTF 2026), concluida recientemente en Hanoi, mostró nuevas tendencias en la conexión entre empresas internacionales. Además de las transacciones comerciales, los encuentros se centraron cada vez más en las necesidades de componentes, materiales, tecnologías auxiliares y posibilidades de cooperación productiva, contribuyendo a vincular la promoción comercial con las necesidades reales de las empresas.



OCTF 2026 registró transacciones por más de 100 millones de dólares. Más allá de este resultado, destacó el interés de empresas e inversores chinos por el mercado vietnamita, que ya no se limita a la distribución de productos, sino que se extiende a la búsqueda de oportunidades para participar en cadenas de producción, suministro de materiales y tecnologías auxiliares.



En una feria comercial internacional, la eficacia de la conexión empresarial puede medirse por la correspondencia entre las necesidades de los compradores y la capacidad de suministro de los vendedores. En OCTF 2026, 106 empresas internacionales presentaron más de 3.000 productos, principalmente componentes electrónicos, piezas para automóviles y motocicletas, equipos de almacenamiento de energía, equipos de precisión y materiales avanzados.



De las más de 18.000 inscripciones en línea, alrededor del 75% correspondió a compradores profesionales de fábricas, empresas de procesamiento, distribuidores y departamentos de compras de marcas que operan en Vietnam. Junto con los 4.817 visitantes presenciales, estas cifras reflejan la demanda de las empresas nacionales de equipos, materiales y soluciones para la producción, especialmente en la modernización de líneas y la búsqueda de fuentes de suministro con calidad y costos adecuados.



Otra tendencia observada fue el interés de proveedores extranjeros por formas de cooperación más profundas que la simple venta de productos terminados. Algunas empresas chinas señalaron que buscan oportunidades para suministrar componentes, cooperar en el procesamiento y ofrecer servicios técnicos, avanzando gradualmente hacia su participación en las cadenas de suministro en Vietnam.



Productos como baterías inteligentes intercambiables, dispositivos de traducción con inteligencia artificial y componentes electrónicos de potencia también están orientados a necesidades productivas y aplicaciones especializadas, además de las de consumo. Este enfoque puede ampliar las opciones tecnológicas y de suministro para las empresas vietnamitas y, al mismo tiempo, brindar a los proveedores extranjeros mayores oportunidades para conocer las necesidades del mercado.



Según Zheng Yongshi, representante de Smart Space (Guangdong) Holdings Co., Ltd. y Token Aluminum Products Co., Ltd., participantes en la exposición, el mercado vietnamita todavía ofrece un amplio margen de crecimiento en el proceso de transformación productiva. A su juicio, junto con la modernización de la industria manufacturera, los sectores de nuevas energías y consumo inteligente están generando una demanda adicional de productos y materiales. A través de la exposición, las empresas buscan conectar con socios productores y explorar posibilidades de cooperación a largo plazo entre ambos mercados.



Zheng Yongshi señaló que algunas empresas todavía no cuentan con fábricas en Vietnam y, por ello, buscan ampliar su mercado mediante actividades de conexión comercial. Con capacidad para suministrar materiales bajo pedido a distintos grupos de producción, esperan encontrar más socios adecuados en el país.



Para mantener los vínculos después de la exposición, también se prestó atención a los mecanismos de promoción comercial. Además del área de exhibición, OCTF 2026 incluyó un foro industrial, seminarios especializados y sesiones de negocios. Según los organizadores, los catálogos de productos y las orientaciones comerciales de cada empresa sirvieron de base para seleccionar y organizar encuentros con grupos de compradores adecuados. También se organizaron visitas de campo para que delegaciones empresariales internacionales trabajaran con asociaciones y fábricas en Vietnam.



Por parte de las empresas vietnamitas, Pham Ngoc Giap, representante de GK FineChem Vietnam, informó que la compañía presentó dos grupos principales de productos: productos químicos y equipos de monitoreo ambiental procedentes de Japón, distribuidos por la empresa.



Los productos químicos se destinan a diversas necesidades de producción, investigación, experimentación y tratamiento ambiental, desde el procesamiento de materias primas y agua de entrada hasta aguas residuales y residuos. La empresa también suministra materias primas y productos químicos especializados a establecimientos productivos. Durante la exposición, GK FineChem Vietnam recibió, según informó, dos pedidos de empresas de inversión extranjera que operan en Vietnam para equipos de monitoreo destinados a nuevos laboratorios.



En un contexto de reajuste de las cadenas de suministro mundiales y regionales, actividades de conexión empresarial como OCTF pueden abrir nuevos canales para que las empresas vietnamitas accedan a fuentes de tecnología, materiales y equipos. La selección de socios y proveedores adecuados, junto con el fortalecimiento de los vínculos con empresas nacionales y extranjeras, puede contribuir a mejorar la eficiencia productiva y elevar gradualmente la capacidad de las empresas para integrarse en las cadenas de suministro./.

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