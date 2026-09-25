Política

Discurso del líder ante la ONU reafirma la apuesta constante de Vietnam por la paz, la cooperación y el desarrollo

El discurso del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, ante la Asamblea General de la ONU destacó el papel del diálogo, el derecho internacional, el multilateralismo y la cooperación para afrontar conflictos, cambio climático, desigualdad y los nuevos desafíos tecnológicos.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, interviene en el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, interviene en el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El discurso del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, durante el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) reafirmó el firme compromiso de Vietnam con la paz, la cooperación y el desarrollo, según destacó el profesor asociado y doctor Bui Hoai Son, subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del PCV.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Bui Hoai Son señaló que el mensaje central del discurso fue que, en un mundo en rápida transformación, las naciones deben afrontar los cambios de manera proactiva, sobre la base de la confianza, el derecho internacional, el diálogo, la cooperación y la responsabilidad compartida.

Según él, el discurso abordó con franqueza desafíos como los conflictos, las carreras armamentistas, la fragmentación económica, las interrupciones de las cadenas de suministro, el cambio climático, las pandemias, la desigualdad y los nuevos riesgos derivados de los avances tecnológicos.

Sin embargo, el mensaje no fue de pesimismo, sino un llamamiento a la acción. En este sentido, la afirmación de que "el cambio es inevitable, pero el conflicto y la confrontación no lo son" refleja claramente esta perspectiva.

En este contexto, pese a la creciente competencia y a la divergencia de intereses entre las naciones, los países todavía pueden optar por el diálogo y la cooperación. Restablecer la confianza resulta fundamental para evitar que la competencia derive en confrontación, que las diferencias desemboquen en conflictos y que los avances tecnológicos generen nuevas divisiones.

El discurso reafirmó el compromiso constante de Vietnam con la paz, la cooperación y el desarrollo, así como su defensa de la Carta de la ONU, el derecho internacional y el multilateralismo. Esta postura se sustenta en la experiencia histórica de Vietnam, un país que ha sufrido los estragos de la guerra y que comprende profundamente el valor de la independencia, la paz y la reconciliación.

Bui Hoai Son hizo especial hincapié en tres ámbitos clave: restablecer la confianza y gestionar las diferencias de manera responsable; promover un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible; y fortalecer la autonomía estratégica mediante la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

A su juicio, el desarrollo no debe medirse únicamente a través de las tasas de crecimiento, sino que también debe estar vinculado a la calidad de vida, la equidad social, la protección del medio ambiente y el objetivo de no dejar a nadie atrás. Cada nación debe tener derecho a elegir su propio camino de desarrollo, en consonancia con su historia, cultura y circunstancias particulares.

Uno de los aspectos más destacados del discurso fue su énfasis en situar a las personas en el centro, especialmente en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial. Si bien la tecnología ofrece numerosas oportunidades, no garantiza por sí sola el progreso social. Sin una gobernanza adecuada, puede profundizar las desigualdades, generar nuevas formas de dependencia y poner en riesgo la privacidad y la seguridad.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en el debate general. (Fuente: VNA)

Por ello, Vietnam subraya la necesidad de construir de manera proactiva una gobernanza tecnológica que garantice que los avances sean seguros, transparentes, inclusivos y responsables, al tiempo que se respeta el derecho de cada nación a seguir un camino de desarrollo autónomo. Los países en desarrollo necesitan una participación sustancial en los procesos de elaboración de normas, así como apoyo en materia de infraestructura, capacidades digitales y acceso a los avances científicos y tecnológicos.

Para Vietnam, esto constituye tanto una condición para una mayor integración internacional como una tarea de fortalecimiento de las capacidades nacionales, que abarca desde la infraestructura digital y los recursos humanos hasta los marcos jurídicos, la seguridad de los datos y la ética digital. El hecho de que Vietnam acoja en Hanoi, en 2025, la ceremonia de apertura para la firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia refleja también su voluntad de contribuir a la definición de normas comunes para el espacio digital.

En conjunto, el mensaje de Vietnam apunta hacia un objetivo compartido: gestionar el cambio para promover un desarrollo al servicio de la humanidad, la paz y el bien común, reafirmando así el papel del país como miembro activo, socio de confianza y nación responsable de la comunidad internacional./.

VNA
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