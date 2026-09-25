Veteranos bielorrusos destacan desarrollo de Vietnam

Minsk (VNA) - Vietnam es un país maravilloso, que ha logrado renacer de la devastación causada por la guerra en poco más de 50 años y con el ritmo de desarrollo actual, se puede decir que es el Estado más avanzado de la región.



Así lo afirmó el exveterano bielorruso Vladimir Alexandrovich Gvozdovsky, quien brindó asistencias a la guerra de resistencia contra Estados Unidos por la salvación nacional del pueblo vietnamita, durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Europa Oriental.



Al expresar su admiración por la rápida transformación de Vietnam, el militar bielorruso instó a la generación más joven a mantener siempre presentes las lecciones de la historia.



Lo más importante es no olvidar el glorioso pasado de los antepasados y convertirlo en una fuente de orgullo en la vida moderna de hoy, reiteró.



Vietnam se ha convertido actualmente en uno de los destinos más atractivos para los turistas y muchas personas quieren visitar el país indochino, resaltó.



Por su parte, Vasili Ivánovich Braga, presidente de la Asociación de Expertos Militares Bielorrusos que prestaron asistencia a Vietnam, compartió que el pueblo vietnamita, bajo el liderazgo del Partido Comunista, ha demostrado que no solo sabe luchar, sino también trabajar y producir de manera eficaz.



En el proceso de construcción nacional, Vietnam ha pasado, en apenas unas décadas, de ser un país atrasado y devastado por la guerra a convertirse en una de las naciones líderes de la región, con un elevado volumen de exportaciones de bienes, elogió.



De acuerdo con Vasily Braga, alrededor de 11 mil militares soviéticos, incluidos 205 de Bielorrusia, fueron enviados a Vietnam como expertos y asesores militares.



A pesar de los intensos bombardeos y cañoneos, así como de las duras condiciones climáticas —con temperaturas en el interior de la cabina de control del sistema de misiles que a menudo alcanzaban los 60 °C—, se dedicaron a cumplir con su deber internacionalista, compartió.



La asistencia incondicional y los nobles sacrificios de los expertos militares de la antigua Unión Soviética, incluidos los de Belarús, permanecerán para siempre como un activo valioso y un símbolo resplandeciente de la solidaridad internacional./.

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