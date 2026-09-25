Ciudad Ho Chi Minh atrae 5,7 mil millones de dólares a zonas industriales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh captó en los primeros nueve meses de 2026 un total de 5,7 mil millones de dólares de inversiones nacionales y extranjeras en sus zonas francas y parques industriales, equivalente al 131,15% de la meta anual y un 29,13% más que en el mismo período de 2025, informó la Junta de Gestión de las Zonas Francas y Parques Industriales de la urbe.



Del total, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó 4,27 mil millones de dólares, un 62,22% más interanual. Las autoridades aprobaron 100 nuevos proyectos por 3,14 mil millones de dólares y 120 proyectos de ampliación de capital por otros 1,13 mil millones.



Según Tran Viet Ha, subdirector de la Junta de Gestión, estos resultados reflejan una tendencia hacia una mayor calidad y eficiencia de los flujos de inversión. Los nuevos proyectos no solo aportan recursos a la producción y los negocios, sino que también contribuyen a desarrollar infraestructura, formar cadenas sectoriales, atraer empresas auxiliares y aumentar la participación de compañías nacionales en las cadenas de valor.



El mayor proyecto registrado en este período es un centro de datos en el parque industrial Tan Phu Trung, con una inversión de 2,1 mil millones de dólares. Estará orientado al desarrollo de infraestructura informática de alto rendimiento para inteligencia artificial y procesamiento de grandes volúmenes de datos, con potencial para impulsar sectores como energía, telecomunicaciones, servicios tecnológicos y formación de recursos humanos cualificados.



Otro proyecto destacado es el parque industrial Vinh Lap, fase 1, con más de 497 hectáreas y una inversión superior a 379 millones de dólares. El complejo estará orientado a actividades industriales diversificadas, con prioridad para las industrias de alta tecnología, y aspira a convertirse en un parque industrial verde y circular.



En el cuarto trimestre, la Junta de Gestión continuará facilitando la ejecución de los proyectos aprobados y reforzará la promoción de inversiones, con especial atención a inversores estratégicos y proyectos de alta tecnología, investigación y desarrollo, innovación y aquellos capaces de generar vínculos con empresas nacionales.



Por su parte, el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh aprobó en los primeros nueve meses certificados de inversión para cuatro nuevos proyectos por un total de 1,23 mil millones de dólares, equivalente al 87,9% de la meta anual. Dos son proyectos de IED por casi 590 millones de dólares y dos nacionales por unos 640 millones. Otros cinco proyectos ampliaron su capital en 57,5 millones de dólares.



Entre los nuevos proyectos figura el Centro de Datos Hiperscala Evolution, con una inversión superior a 508 millones de dólares, el mayor proyecto de IED aprobado en el parque durante el período. Asimismo, Techtronic Tools Vietnam invertirá 81 millones de dólares en la fabricación de equipos electrónicos inteligentes.



En el ámbito de la inversión nacional, el complejo de centros de datos STARMASON cuenta con un capital registrado de unos 480 millones de dólares, mientras que el Centro de Alta Tecnología Tam Anh tiene una inversión de 160 millones de dólares y estará orientado a servicios tecnológicos relacionados con la biomedicina.



Hasta finales de septiembre, el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh contaba con 165 proyectos vigentes, con un capital registrado total equivalente a 13.863 millones de dólares. Entre sus principales inversores figuran Intel, Samsung, TTI, Nipro, Jabil y Nidec.



En el próximo período, la ciudad continuará revisando sus fondos de suelo e infraestructura y elaborando una lista de proyectos prioritarios para atraer inversiones, con énfasis en tecnologías estratégicas, innovación y transformación digital./.

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