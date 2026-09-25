Vietnam y Grecia fortalecen diálogo cultural

Roma (VNA) - La embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, participó y pronunció un discurso en el programa “Oda a la Paz - Diálogo Cultural y Educativo”, celebrado en Grecia para promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre los pueblos de ambos países.



El evento fue organizado conjuntamente por la Asociación de Clubes y Organizaciones de Educación, Ciencia y Cultura de la UNESCO en Europa y América del Norte, el Club UNESCO de El Pireo y las islas griegas, y la Unión de Asociaciones UNESCO de Vietnam.



Pham Thi Thu Huong destacó el significado de la iniciativa para conectar y promover el intercambio cultural entre Vietnam y Grecia, dos países con una historia milenaria, un rico patrimonio cultural y una profunda valoración de los principios humanistas.



Según la embajadora, el diálogo no solo permite presentar las identidades culturales de ambos países, sino también crear un espacio para fomentar el entendimiento mutuo y explorar valores compartidos.



Recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó recientemente una resolución propuesta por Vietnam que establece 2027-2036 como el Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible, con el copatrocinio de 103 países. En su opinión, esta iniciativa refleja las contribuciones activas y responsables de Hanoi y sitúa a la cultura como un factor para fortalecer el entendimiento entre los países, promover la paz y favorecer el desarrollo sostenible.



En este contexto, actividades como “Oda a la Paz - Diálogo Cultural y Educativo” contribuyen a llevar a la práctica el espíritu del Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible, señaló.



Previamente, una delegación de la Unión de Asociaciones UNESCO de Vietnam, encabezada por su subsecretaria general, Nguyen Le Hang, visitó y trabajó con la Embajada de Vietnam en Grecia. Durante el encuentro, la embajadora Pham Thi Thu Huong informó sobre la situación de la relaciones y la cooperación cultural bilateral.



A través de la diplomacia entre los pueblos, las actividades de la Unión, que conectan a expertos, artistas, jóvenes y comunidades, contribuyen a fortalecer el entendimiento mutuo y la amistad entre Vietnam y Grecia.



Artistas de la Unión de Asociaciones UNESCO de Vietnam también ofrecieron actuaciones e intercambiaron con el público durante el programa conmemorativo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, organizado por la Embajada, dejando una impresión positiva sobre la cultura, el país y el pueblo vietnamitas entre amigos griegos e internacionales./.

VNA