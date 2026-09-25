Cultura-Deporte

Vietnam y Grecia fortalecen diálogo cultural

Vietnam y Grecia promueven el intercambio cultural y educativo mediante el programa “Oda a la Paz”, en el marco del Decenio Internacional de la Cultura.

Artistas de la Federación de Organizaciones UNESCO de Vietnam actúan en la celebración del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, organizado por la Embajada de Vietnam en Grecia. (Foto: VNA)
Artistas de la Federación de Organizaciones UNESCO de Vietnam actúan en la celebración del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, organizado por la Embajada de Vietnam en Grecia. (Foto: VNA)

Roma (VNA) - La embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, participó y pronunció un discurso en el programa “Oda a la Paz - Diálogo Cultural y Educativo”, celebrado en Grecia para promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre los pueblos de ambos países.

El evento fue organizado conjuntamente por la Asociación de Clubes y Organizaciones de Educación, Ciencia y Cultura de la UNESCO en Europa y América del Norte, el Club UNESCO de El Pireo y las islas griegas, y la Unión de Asociaciones UNESCO de Vietnam.

Pham Thi Thu Huong destacó el significado de la iniciativa para conectar y promover el intercambio cultural entre Vietnam y Grecia, dos países con una historia milenaria, un rico patrimonio cultural y una profunda valoración de los principios humanistas.

Según la embajadora, el diálogo no solo permite presentar las identidades culturales de ambos países, sino también crear un espacio para fomentar el entendimiento mutuo y explorar valores compartidos.

Recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó recientemente una resolución propuesta por Vietnam que establece 2027-2036 como el Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible, con el copatrocinio de 103 países. En su opinión, esta iniciativa refleja las contribuciones activas y responsables de Hanoi y sitúa a la cultura como un factor para fortalecer el entendimiento entre los países, promover la paz y favorecer el desarrollo sostenible.

En este contexto, actividades como “Oda a la Paz - Diálogo Cultural y Educativo” contribuyen a llevar a la práctica el espíritu del Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible, señaló.

Previamente, una delegación de la Unión de Asociaciones UNESCO de Vietnam, encabezada por su subsecretaria general, Nguyen Le Hang, visitó y trabajó con la Embajada de Vietnam en Grecia. Durante el encuentro, la embajadora Pham Thi Thu Huong informó sobre la situación de la relaciones y la cooperación cultural bilateral.

A través de la diplomacia entre los pueblos, las actividades de la Unión, que conectan a expertos, artistas, jóvenes y comunidades, contribuyen a fortalecer el entendimiento mutuo y la amistad entre Vietnam y Grecia.

Artistas de la Unión de Asociaciones UNESCO de Vietnam también ofrecieron actuaciones e intercambiaron con el público durante el programa conmemorativo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, organizado por la Embajada, dejando una impresión positiva sobre la cultura, el país y el pueblo vietnamitas entre amigos griegos e internacionales./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Grecia #diálogo cultural
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Los embajadores de los países de la ASEAN posan para una foto junto a la ministra de Trabajo de Grecia, Niki Kerameus. Foto: VNA

Vietnam y Grecia impulsan cooperación en el sector laboral

La embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, junto con los embajadores de los países de la ASEAN, incluidos Tailandia, Filipinas e Indonesia, mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Trabajo helénica, Niki Kerameus, para intercambiar puntos de vista sobre la promoción de la cooperación laboral.

Ver más

En el tradicional mercado del Festival de Medio Otoño

En el tradicional mercado del Festival de Medio Otoño

A medida que se acerca el Festival de Medio Otoño, muchas familias llevan a sus hijos al tradicional mercado del Festival de Medio Otoño en la calle Hang Ma en Hanoi, para pasear y elegir sus regalos favoritos.

Dinh Thi Hao y Pham Thi Hue, de Vietnam (derecha), ganaron el bronce; Zhu Hongshan y Ren Wanning, de China (centro), el oro; y Anna Aksenova y Aydana Smetullaeva, de Uzbekistán, la plata en doble scull femenino de remo en ASIAD 2026, en Gifu, Japón, el 24 de septiembre. Foto: VNA

ASIAD 2026: Esports vietnamitas hacen historia y el remo suma cuatro bronces

Este 24 de septiembre, quinta jornada oficial de competición de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, volvió a dejar importantes huellas para la delegación deportiva de Vietnam, con el histórico bronce conquistado por el equipo de Naraka: Bladepoint y cuatro medallas de bronce logradas por los remeros vietnamitas.

El equipo femenino de remo de Vietnam en los XX Juegos Asiáticos (ASIAD 20). Foto: VNA

ASIAD 2026: Vietnam suma un bronce en remo

Vietnam sumó hoy una nueva medalla de bronce en los Juegos Asiáticos 2026 (ASIAD 2026), después de que Tran Thi Tu Uyen y Pham Thi Bich Ngoc terminaran terceras en la final de doble scull femenino (W2x) de remo.

Los niños actúan durante la celebración del Festival de Medio Otoño en Sakai, Osaka. Foto: VNA

Festival del Medio Otoño difunde la cultura vietnamita en Japón y Singapur

Con motivo del Festival del Medio Otoño de 2026, las comunidades vietnamitas en Japón y Singapur organizaron diversas actividades para niños, contribuyendo a crear espacios de intercambio, preservar la lengua materna y la identidad nacional, y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con su país de origen.