Vietnam busca convertir la cultura en un nuevo motor de crecimiento

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, presidente del Comité Directivo Central para el Desarrollo Cultural, presidió hoy una reunión de su órgano permanente para desplegar las tareas del cuarto trimestre de 2026.



La reunión evaluó los resultados de los primeros nueve meses del año en la implementación de la Resolución 80-NQ/TW, emitida el 7 de enero de 2026 sobre el desarrollo cultural, y revisó los preparativos para la cuarta Conferencia Nacional sobre Cultura y el “Día de la Cultura Vietnamita”, previsto para el 24 de noviembre.



Tras escuchar el informe de Lam Thi Phuong Thanh, ministra de Cultura, Deportes y Turismo y miembro permanente del Comité Directivo, el dirigente reconoció los avances logrados y destacó los resultados en el perfeccionamiento institucional. La Asamblea Nacional ha aprobado la Ley modificada de Publicaciones y la Resolución 28 sobre desarrollo cultural, mientras el Gobierno ha promulgado seis decretos y el Primer Ministro, tres decisiones importantes.

Lam Thi Phuong Thanh, ministra de Cultura, Deportes y Turismo y miembro permanente del Comité Directivo, presenta su informe (Foto: VNA)



El dirigente señaló cuatro “grandes brechas” que deben subsanarse: la limitada difusión de los valores culturales positivos en el entorno digital; la capacidad aún insuficiente para convertir el patrimonio en datos, conocimiento digital y activos de propiedad intelectual; la falta de productos culturales competitivos a escala nacional; y las deficiencias institucionales y del ecosistema de las industrias culturales.



La Resolución 80 fija como meta elevar la contribución de las industrias culturales del actual 4% del Producto Interno Bruto (PIB) al 7% en 2030 y al 9% en 2045. Para ello, el dirigente pidió construir un ecosistema integral de instituciones, mercados, datos, recursos humanos y mecanismos de movilización de recursos.



También instó a impulsar tres grandes “transiciones”: considerar la cultura como base espiritual de la sociedad, pilar del desarrollo y nuevo motor de crecimiento; ampliar el desarrollo cultural del espacio físico al digital; y combinar estrechamente la conservación con la creatividad para generar nuevos conocimientos, productos, mercados y poder blando nacional.



Pidió acelerar la elaboración de la Ley de Desarrollo de las Industrias Culturales y resolver las dificultades relacionadas con la descentralización, la inversión, la tierra, los derechos de autor, la movilización de recursos sociales y las asociaciones público-privadas. Asimismo, subrayó que la inversión estatal en el sector de la cultura debe orientarse al objetivo de destinar al menos el 2% del gasto total del presupuesto, mejorando la eficiencia de su distribución y utilización.



Destacó la necesidad de acelerar la transformación digital y construir una infraestructura nacional de datos culturales, incluido un Repositorio Nacional Unificado de Datos Culturales Digitales interoperable, verificable y utilizable a largo plazo. También propuso completar el Índice Nacional de Cultura y otros indicadores para medir la contribución de las industrias culturales al desarrollo económico y evaluar la implementación de la Resolución 80.



Para preparar el balance del primer año de aplicación de la Resolución 80 y el programa de trabajo de 2027, solicitó evaluar los cambios en la vida cultural, la eficacia de las políticas, la solución de las cuatro “brechas” y la implementación de las tres “transiciones”. El informe deberá presentarse antes del 30 de noviembre de 2026.



Asimismo, pidió identificar ámbitos, localidades, empresas y proyectos capaces de convertir la cultura en un nuevo motor de crecimiento, con productos, ingresos, empleo, activos de propiedad intelectual y mercados concretos. El Gobierno deberá completar en 2026 el sistema nacional de estadísticas sobre las industrias culturales.



Respecto al “Día de la Cultura Vietnamita”, reiteró la necesidad de aplicar políticas de exención o reducción de las tarifas de visita y uso de servicios en establecimientos culturales y deportivos públicos el 24 de noviembre, además de organizar actividades culturales para la población.



En la reunión, el dirigente también asignó las tareas para preparar la cuarta Conferencia Nacional sobre Cultura, prevista para noviembre de 2026./.