Vietnam avanza hacia un modelo de crecimiento basado en la calidad

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, subrayó hoy que el desarrollo de los sectores agrícola, forestal y pesquero no debe centrarse únicamente en aumentar el valor de las exportaciones, sino avanzar hacia una reestructuración integral de la agricultura, orientada a la modernización y el desarrollo sostenible, con un cambio de un modelo basado en el volumen a otro centrado en la calidad.



Durante una reunión con representantes de asociaciones y empresas de exportación de productos agrícolas, forestales y pesqueros, el viceprimer ministro pidió pasar del modelo de producción, adquisición y exportación a un enfoque basado en el estudio de los mercados, la organización de zonas de materias primas, el control de semillas y otros insumos, la estandarización de la producción, el procesamiento profundo, la construcción de marcas y la distribución internacional.



También destacó la necesidad de renovar los métodos de gestión, pasando de una administración basada en procedimientos a otra sustentada en datos digitales. En este sentido, se prevé crear un sistema nacional de datos sobre producción, procesamiento, logística y mercados para apoyar la previsión, la gestión y la respuesta oportuna ante las fluctuaciones. El objetivo es alcanzar en 2030 un valor de exportación de 100 mil millones de dólares.



Según el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Vo Van Hung, en los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones de productos agrícolas, forestales y pesqueros se estimaron en 56,3 mil millones de dólares, un 7,8% más interanual, mientras que las importaciones alcanzaron 39,4 mil millones de dólares, generando un superávit comercial de 16,9 mil millones.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, habla en el evento (Fuente: VNA)

Solo en septiembre, las exportaciones se estimaron en 6,5 mil millones de dólares. Algunos sectores registraron un crecimiento positivo: las frutas y hortalizas alcanzaron 7,35 mil millones de dólares, un 19% más; los productos pesqueros, unos 9,17 mil millones, un 12,3% más; y los productos forestales, cerca de 14,4 mil millones, un 7,6% más. Las exportaciones de productos pecuarios aumentaron un 24,6%.



Sin embargo, el crecimiento no fue homogéneo. Las exportaciones de café aumentaron un 15,4% en volumen, pero disminuyeron un 7,3% en valor debido a una caída de alrededor del 20% en el precio medio. Las de arroz disminuyeron un 10,9% en valor; las de caucho, un 4,4%; y las de mandioca y sus derivados, un 4,5%.



Vo Van Hung consideró que el objetivo de exportación de 74,2 mil millones de dólares para 2026 podría alcanzarse e incluso superarse si se mantiene el ritmo actual, aunque no todos los sectores cumplirán necesariamente sus metas.



Para el cuarto trimestre, se deberá mantener el crecimiento sin perseguir el valor de las exportaciones a cualquier precio, concentrándose en los productos de madera, los pesqueros y las frutas y hortalizas, al tiempo que se abordan los obstáculos específicos de cada sector y mercado.

En el evento (Fuente: VNA)

En la reunión, representantes de diversas asociaciones propusieron soluciones relacionadas con las zonas de materias primas, el crédito, los datos y la expansión de mercados.



El presidente de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Productos del Mar (VASEP), Do Ngoc Tai, propuso ampliar a 40-50 años el plazo de arrendamiento de tierras destinadas a la acuicultura.



A su vez, el presidente de la Asociación del Café y Cacao de Vietnam, Nguyen Nam Hai, planteó crear una base de datos nacional sobre el café, ampliar el crédito para el procesamiento profundo y reforzar la construcción de la marca.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Alimentos de Vietnam, Do Ha Nam, pidió priorizar el crédito para las empresas dedicadas a la compra, almacenamiento, procesamiento y exportación de arroz, con el fin de permitir a los agricultores decidir con mayor autonomía el momento de vender sus productos./.