Vietnam impulsa la conexión con expertos connacionales en el extranjero

Hanoi (VNA) - La Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) sobre los asuntos de los vietnamitas en el extranjero subraya la importancia de acompañar, crear el espacio, el entorno y las condiciones para que esta comunidad participe junto a la nación en la causa de construcción, integración y desarrollo.



La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, comentó que es fundamental aprovechar los recursos y el potencial de la comunidad vietnamita en el extranjero, en particular su capital intelectual, sus conocimientos especializados y sus capacidades en ciencia, tecnología e innovación.



La comunidad vietnamita en el extranjero cuenta actualmente con aproximadamente 6,5 millones de personas en más de 130 países y territorios; de ellas, cerca de 650.000 poseen un título universitario o superior.



En los últimos años se han constituido numerosas redes de expertos e intelectuales que suman cerca de 2.000 miembros; entre ellas figuran cinco redes de innovación y especialistas centradas en sectores tecnológicos estratégicos, incluidos la inteligencia artificial, los semiconductores, la tecnología cuántica, la ciberseguridad, la aviación, el espacio y los drones—, al tiempo que conectan a unas 50 asociaciones de expertos e intelectuales de diversos países.



Sin embargo, el potencial de los expertos e intelectuales vietnamitas residentes en el extranjero aún no se ha aprovechado plenamente, y todavía no se han creado espacios, entornos y condiciones suficientes para que este colectivo pueda contribuir y aportar al desarrollo del país.



Le Thi Thu Hang hizo hincapié en la importancia de estudiar el desarrollo de una plataforma que conecte los recursos de los expertos e intelectuales vietnamitas en el extranjero con las necesidades del país.



Según la vicecanciller, actualmente se está desarrollando una base de datos sobre los vietnamitas residentes en el extranjero; como paso inicial, podría crearse una base de datos de expertos e intelectuales y, al mismo tiempo, estudiar una denominación, un modelo organizativo y un mecanismo de funcionamiento adecuados para esta plataforma de conexión.



La creación de redes de expertos con una actividad sustantiva, vinculadas a desafíos concretos del país, permitirá conectar los recursos intelectuales vietnamitas de todo el mundo con las necesidades de desarrollo nacional y constituirá una vía importante para concretar el espíritu de la Resolución N.º 23-NQ/TW sobre el aprovechamiento de los recursos de los vietnamitas residentes en el extranjero.



* Definir claramente el "encargo" para el experto



Nguyen Thi Ngoc Dung, jefa de la Oficina de la Asociación Nacional de Datos y vicepresidenta permanente de la Red Global de Expertos en Datos (VDEN), señaló que una de las lecciones importantes es que los objetivos de la red deben ser lo suficientemente ambiciosos como para generar un impulso que permita reunir a expertos.



La selección de expertos debe centrarse en la calidad, sin priorizar la cantidad; al mismo tiempo, es necesario generar confianza y evitar burocratizar las actividades de la comunidad de expertos, sobre una base voluntaria, reiteró.



La confianza es un factor crucial para incentivar a los expertos a regresar al país, trabajar y comprometerse a largo plazo. Además, su labor debe vincularse a desafíos del mundo real y a cuestiones específicas que puedan ayudar a resolver, poniendo plenamente en valor sus conocimientos y capacidades profesionales, entre otros aspectos.



Es necesario perfeccionar los mecanismos para que los expertos puedan participar en la revisión de políticas, la investigación, la formación y la transferencia de tecnología, especialmente en los ámbitos tecnológicos, recomendó.



Por su parte, Nguyen Phu Binh, subdirector del Fondo de Desarrollo de Ciencia y Tecnología Nacional (NAFOSTED), propuso establecer mecanismos financieros adecuados, incluida una política de remuneración apropiada para los científicos, a fin de crear condiciones favorables con vistas a atraer y movilizar recursos humanos altamente cualificados tanto nacionales como internacionales.



Además de una remuneración adecuada, el proceso de atracción de talento también debe definir claramente las cuestiones relativas a la propiedad intelectual y la confidencialidad durante la ejecución, así como elaborar mecanismos para controlar los conflictos de intereses a lo largo del proceso de implementación./.

VNA