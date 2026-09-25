An Giang acelera el desarrollo turístico con miras a APEC 2027

An Giang, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de An Giang recibió en los primeros nueve meses de 2026 más de 23,4 millones de visitantes, equivalente al 93,9% de la meta anual, incluidos más de 1,94 millones de turistas internacionales, mientras que los ingresos turísticos alcanzaron casi 2,2 mil millones de dólares.



Estos resultados crean condiciones favorables para que la provincia cumpla sus objetivos de 2026 y prepare los servicios turísticos para la Cumbre de APEC 2027, que se celebrará en la zona especial de Phu Quoc.



Phu Quoc continúa siendo el principal destino de visitantes internacionales de An Giang. En los primeros nueve meses, la zona recibió más de 1,92 millones de turistas extranjeros, más del 99% del total registrado en toda la provincia.

El teleférico de Hon Thom, zona especial de Phu Quoc (provincia de An Giang). (Foto: VNA)

Según el Departamento de Turismo de An Giang, la provincia está implementando programas y proyectos de desarrollo turístico para el período 2025-2030, con visión hasta 2035, al tiempo que desarrolla políticas y planes de ordenamiento turístico adaptados a las características de cada zona. Entre sus prioridades figura el desarrollo de Phu Quoc como centro nacional e internacional de servicios y turismo ecológico, marítimo e insular.



La provincia también intensifica la promoción turística mediante viajes de familiarización en algunas comunas o zonas especiales, así como la recepción de delegaciones diplomáticas y extranjeras, con el objetivo de promover An Giang y dar a conocer sus recursos y productos turísticos a los visitantes.



En paralelo, An Giang acelera la transformación digital del sector. La provincia ha puesto en funcionamiento un portal turístico con vídeos de realidad virtual de 360 grados, un sistema de venta de entradas en línea y una aplicación móvil. También ha desplegado sistemas de cámaras con inteligencia artificial para controlar los accesos y productos digitales con contenidos explicativos generados mediante tecnología de voz por IA.



La infraestructura turística también está siendo mejorada, mientras se refuerzan los recursos humanos y las instalaciones de alojamiento. Actualmente, la provincia cuenta con 659 guías turísticos acreditados, 143 empresas de viajes y 1.162 establecimientos de alojamiento, con un total de 38.812 habitaciones.



En preparación para APEC 2027, el sector turístico está realizando una revisión integral de los servicios, elaborando criterios para seleccionar voluntarios y enlaces, y preparando un plan de promoción de la imagen de An Giang. También se intensifica la capacitación en idiomas extranjeros, comunicación y competencias profesionales para el personal que prestará servicios durante el evento.



Para el cuarto trimestre, An Giang aspira a superar las metas anuales de 27,9 millones de visitantes, 2,52 millones de turistas internacionales e ingresos de 2,84 mil millones de dólares. La provincia seguirá priorizando el desarrollo turístico de Phu Quoc, la promoción internacional y la apertura de vuelos directos y chárter desde mercados extranjeros.



Al mismo tiempo, se concentrará en mejorar las instalaciones, el paisaje, el medio ambiente y la capacidad de prestación de servicios para APEC 2027, así como en elevar la calidad de la cadena de servicios turísticos.



An Giang también impulsará nuevos productos vinculados al turismo verde, agrícola y comunitario y a la conservación del patrimonio cultural, aprovechando diversos espacios turísticos desde las zonas de llanura y fronterizas hasta las áreas costeras e insulares. Asimismo, fortalecerá la cooperación entre aerolíneas, empresas turísticas y destinos para desarrollar circuitos interprovinciales e internacionales.



Con estas medidas, la provincia busca cumplir sus objetivos turísticos de 2026 y mejorar su capacidad para acoger a visitantes y delegaciones internacionales con motivo de APEC 2027./.