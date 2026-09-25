Política

Dirigente vietnamita plantea cuatro puntos que reflejan preocupaciones de comunidad internacional

Las ideas expuestas por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el debate general de alto nivel de la 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reflejan preocupaciones compartidas por la comunidad internacional.

El profesor y doctor Cheng Hanping, director ejecutivo del Instituto de Estudios Regionales y Nacionales y director del Centro de Estudios de Vietnam de la Universidad Tecnológica de Zhejiang (China). Foto: VNA
El profesor y doctor Cheng Hanping, director ejecutivo del Instituto de Estudios Regionales y Nacionales y director del Centro de Estudios de Vietnam de la Universidad Tecnológica de Zhejiang (China). Foto: VNA

Nueva York (VNA) - Las ideas expuestas por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el debate general de alto nivel de la 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reflejan preocupaciones compartidas por la comunidad internacional.

Así lo observó el profesor y doctor Cheng Hanping, director ejecutivo del Instituto de Estudios Regionales y Nacionales y director del Centro de Estudios de Vietnam de la Universidad Tecnológica de Zhejiang (China), en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

Según Cheng Hanping, la visita del dirigente vietnamita a varios países y su participación en el debate general de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York demuestran la creciente importancia que Vietnam concede a una diplomacia diversificada y equilibrada, en un contexto internacional complejo e impredecible.

A su juicio, este enfoque amplía el espacio de desarrollo de Vietnam y favorece la construcción de relaciones de amistad más amplias, al tiempo que vincula los lazos bilaterales con la cooperación económica y comercial.

La creciente participación de Vietnam en la escena internacional también refleja el principio de “autonomía estratégica” establecido en el XIV Congreso Nacional del Partido, contribuyendo a elevar la posición internacional del país y crear condiciones para la celebración del APEC 2027.

En cuanto a los cuatro puntos principales del discurso del secretario general y presidente To Lam, Cheng Hanping señaló que reflejan cuestiones de interés para la comunidad internacional.

Primero, el mandatario vietnamita destacó la cooperación y la confianza basadas en el derecho internacional, como base para fortalecer el orden internacional y la gobernanza global. También reafirmó el papel y la importancia de las Naciones Unidas y la necesidad de preservar su credibilidad.

Segundo, subrayó los principios de equidad, humanidad e inclusión, con el objetivo de abordar las actuales deficiencias de la gobernanza global.

Tercero, reafirmó la importancia de la gobernanza tecnológica y advirtió sobre los desafíos éticos y jurídicos derivados del rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA), así como sobre sus posibles riesgos para la humanidad.

Cuarto, afirmó que el mundo debe seguir apostando por el multilateralismo en lugar del unilateralismo y avanzar hacia un mundo más justo e inclusivo, basado en el marco de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Al final, reafirmó su posición de respeto al derecho internacional, promoción del diálogo y solución pacífica de las disputas, así como su compromiso de contribuir a la paz y la estabilidad regionales y mundiales./.

VNA
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