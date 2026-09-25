Empresas vietnamitas ante nuevos requisitos del mercado estadounidense

Hanoi (VNA) - Las empresas vietnamitas deben actualizar las políticas comerciales, conocer las regulaciones locales y fortalecer su gestión de riesgos para responder a las crecientes exigencias del mercado estadounidense, señalaron expertos en un seminario celebrado hoy en Hanoi.



El evento, titulado “Mercado estadounidense 2026: oportunidades, desafíos y soluciones para las empresas vietnamitas”, fue organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), en coordinación con WBS y Citizen Pathway.



En el seminario, los participantes analizaron los cambios en el entorno comercial, los requisitos legales y las cuestiones que las empresas deben tener en cuenta al acceder al mercado estadounidense.



Además de impulsar las exportaciones, recomendaron mejorar la capacidad de gestión, construir redes de socios y participar más profundamente en las cadenas de suministro del país.



En su intervención inaugural, el vicepresidente de la VCCI, Hoang Quang Phong, señaló que Estados Unidos es un mercado de gran tamaño, pero con elevados requisitos en materia de estándares, legislación y gestión. Por ello, las empresas deben mantenerse al día sobre las políticas, conocer las normativas locales y reforzar la gestión de riesgos en las operaciones comerciales.



En el seminario, Tran Thanh Hai, subdirector del Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, abordó las relaciones económicas y comerciales entre Vietnam y Estados Unidos, así como las oportunidades de cooperación y expansión de las actividades de inversión y negocios.



Por su parte, An The Dung, exconsejero comercial en UK-US y exjefe de la Oficina del Comité Nacional de Cooperación Económica Internacional del Ministerio de Industria y Comercio, analizó los cambios en las relaciones bilaterales desde su elevación al nivel de asociación estratégica integral. Destacó las nuevas oportunidades de cooperación y la necesidad de que las empresas se preparen para cumplir los requisitos de los mercados y socios estadounidenses.



Los expertos también analizaron los riesgos jurídicos en las operaciones comerciales, incluida la revisión de contratos y la identificación de posibles riesgos durante su ejecución. Asimismo, compartieron experiencias sobre la búsqueda de socios, la construcción de redes comerciales y la ampliación de canales de distribución en Estados Unidos.



Según la VCCI, la actualización de la información sobre el mercado, las políticas comerciales y las regulaciones pertinentes permitirá a las empresas contar con una base más sólida para elaborar sus planes de negocio en Estados Unidos. La entidad continuará organizando actividades de conexión, intercambio de información y apoyo a las empresas en sus esfuerzos por explorar y ampliar los mercados internacionales./.

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