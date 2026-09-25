Empresas argentinas muestran creciente interés en ampliar sus negocios con Vietnam

Buenos Aires (VNA) - La Cámara del Asia de Argentina organizó hoy en Buenos Aires el seminario “Comercio con Asia: mercados tradicionales y emergentes”, con el objetivo de brindar información y generar vínculos empresariales en torno a las oportunidades comerciales en Japón, Corea del Sur, Vietnam e Indonesia.



El encuentro reunió a representantes diplomáticos y de promoción comercial de los cuatro países asiáticos, así como a empresarios argentinos con experiencia en comercio e inversiones en Asia y el Sudeste Asiático. También participaron profesores, estudiantes de economía internacional y representantes del sector empresarial.



En la apertura, el director ejecutivo de la Cámara del Asia-Pacífico, Martín Lo Coco, destacó el creciente interés de las empresas argentinas por los mercados asiáticos debido a su dimensión, dinamismo económico y diversidad de oportunidades.



Señaló que una mayor vinculación con Asia-Pacífico constituye una vía para diversificar los mercados de exportación de Argentina.



Durante el seminario, el jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Argentina, Ngo Manh Khoi, presentó la evolución de la economía vietnamita y las oportunidades de cooperación con empresas argentinas.

El jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Argentina, Ngo Manh Khoi. (Foto: VNA)

Según datos oficiales, el PIB de Vietnam creció 8,02% en 2025, mientras que el comercio exterior de bienes alcanzó un récord de 930,05 mil millones de dólares, con exportaciones por 475,04 mil millones e importaciones por 455,01 mil millones de dólares.



El representante comercial destacó asimismo la estabilidad del entorno económico y político de Vietnam, así como su activa integración internacional mediante acuerdos como el CPTPP, el EVFTA y el RCEP.



Esta amplia red de acuerdos, junto con un mercado de más de 100 millones de habitantes, convierte al país en una plataforma para acceder a las cadenas de suministro y a otros mercados de Asia-Pacífico.



Vietnam se ha fijado ambiciosos objetivos de crecimiento y desarrollo para las próximas décadas. Durante el período 2026-2030, el país aspira a mantener un crecimiento promedio del PIB de al menos un 10% anual, con el objetivo de convertirse para 2030 en un país en desarrollo con una industria moderna y de ingresos medianos altos.



Para 2045, Vietnam se propone convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos, avanzando hacia la consolidación de una economía desarrollada y de altos ingresos para 2050.



Estos objetivos están acompañados por una estrategia centrada en acelerar la industrialización, promover la innovación, impulsar la transformación digital y profundizar la integración internacional, lo que abrirá un espacio cada vez mayor para la cooperación con socios y empresas extranjeras.



En cuanto a las relaciones bilaterales, Ngo Manh Khoi recordó el comercio entre Vietnam y Argentina alcanzó 4,27 mil millones de dólares en 2025, un aumento interanual del 4,1%.



Las exportaciones vietnamitas a Argentina llegaron a unos 900 millones de dólares, un incremento del 68,7%, mientras que las importaciones desde el país rioplatense sumaron 3,39 mil millones de dólares. Argentina es actualmente el tercer socio comercial de Vietnam en América Latina.



Ambos países también buscan ampliar el espacio comercial mediante las negociaciones del Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre Vietnam y el MERCOSUR, iniciadas oficialmente en diciembre de 2025. La primera ronda de negociaciones se celebró en Buenos Aires a finales de agosto pasado.



Por otra parte, Argentina presentó en junio de 2026 su solicitud de adhesión al CPTPP. En este contexto, Vietnam, miembro del acuerdo y presidente del mecanismo este, constituye un interlocutor relevante para Argentina en su proceso de acercamiento a este marco de integración económica.



La creciente atención del empresariado argentino hacia Vietnam quedó reflejada en las intervenciones de los participantes. Ignacio Rojas, Director de Comercio Internacional del Grupo Sunday, manifestó el interés de su empresa por introducir productos argentinos en el mercado vietnamita, inicialmente a través de Hong Kong o directamente desde Argentina.



La compañía trabaja actualmente con unos cuatro productores de vino y desarrolla otros productos, como pulpas de frutas, alfajores y alimentos tradicionales argentinos.



Rojas señaló que la empresa espera iniciar próximamente contactos comerciales con Vietnam y valoró la información proporcionada por la Oficina Comercial, que, a su juicio, permitió conocer mejor las oportunidades existentes en el mercado vietnamita.



Por su parte, Mónica Renner, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Católica Argentina (UCA), consideró que este tipo de encuentros contribuye a acercar a Argentina y Vietnam.



Renner, quien ha visitado Vietnam en cuatro ocasiones entre 2008 y 2023, destacó especialmente el fuerte crecimiento económico del país asiático y del turismo que pudo observar durante sus viajes, así como la hospitalidad de los vietnamitas. También señaló que procura compartir estas experiencias con sus estudiantes.



Las experiencias empresariales presentadas durante el seminario sobre Japón, Corea del Sur e Indonesia evidenciaron, en conjunto, el creciente interés del sector privado argentino por diversificar sus vínculos con Asia./.