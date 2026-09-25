Concierto en París recauda fondos a favor de agricultores vietnamitas para afrontar inundaciones

París (VNA) - La asociación Anchor Resilience organizó la víspera un concierto solidario en París con el objetivo de recaudar fondos para un proyecto piloto destinado a ayudar a familias agricultoras vulnerables del centro de Vietnam a prepararse mejor frente a las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos.



El proyecto busca facilitar a entre 100 y 120 familias vulnerables el acceso a un mecanismo de seguro preestablecido, que les permita recibir apoyo financiero cuando las precipitaciones superen el umbral establecido en el contrato, sin tener que esperar a que ocurra el desastre para recibir asistencia.



Según Tran Louis Hung Anh, representante de Anchor Resilience, este mecanismo permitirá a los agricultores reanudar rápidamente sus actividades productivas, reparar equipos e instalaciones ganaderas y reducir el riesgo de caer en dificultades económicas como consecuencia de desastres naturales prolongados.



A diferencia de los mecanismos tradicionales de ayuda, que intervienen una vez que se han producido los daños, este modelo busca ofrecer protección financiera de forma anticipada. El proyecto piloto se desarrollará en colaboración con socios locales y una compañía de seguros autorizada.



La organización espera recaudar 5.000 euros (unos 5.600 dólares) para cubrir los costes del mecanismo de protección frente a riesgos, así como las actividades de sensibilización y prevención de desastres.



El concierto también tuvo como objetivo sensibilizar al público francés y a la comunidad vietnamita residente en Francia sobre los riesgos climáticos que enfrenta Vietnam, utilizando la música como medio de conexión.



Tran Duc Tuan, miembro del coro Que huong, afirmó que la música no solo contribuye a preservar y promover la cultura vietnamita, sino que también constituye una forma de compartir y tender una mano a los demás. Expresó su esperanza de que cada canción representara una pequeña contribución para apoyar a las personas afectadas por las inundaciones en su país de origen.



La iniciativa también despertó el interés del público francés. Alain Bonnet, de la asociación Van Canh Friendship Village en Hanoi, señaló que, para muchas familias agricultoras, desarrollar resiliencia frente a los repetidos impactos del cambio climático es una cuestión de supervivencia. En este sentido, llamó a reforzar el apoyo a modelos que permitan a las comunidades gestionar los riesgos de manera más proactiva.



Con este concierto, Anchor Resilience busca no solo movilizar recursos, sino también promover un cambio de enfoque: pasar de la asistencia posterior a los desastres a una mayor preparación y una recuperación más rápida de las comunidades vulnerables, según informaron los organizadores./.

VNA