Premier de Vietnam ordena medidas proactivas para hacer frente a las inundaciones

Hanoi (VNA) - El Primer Ministro de Vietnam emitió el Despacho Oficial 66/CD-TTg, fechado el 21 de septiembre de 2026, por el que ordena adoptar medidas proactivas para responder a las inundaciones y acelerar la recuperación tras los desastres.



En los últimos días, varias localidades, especialmente del norte y centro-norte, han sufrido lluvias intensas y prolongadas que han provocado crecidas de ríos, inundaciones en zonas ribereñas, bajas y urbanas, deslizamientos de tierra, interrupciones del tráfico y aislamiento de algunas zonas residenciales.



Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, las inundaciones han dejado tres muertos, ocho viviendas derrumbadas, otras 111 dañadas y cerca de 20.000 anegadas. Más de 5.000 viviendas de Hanoi y Ninh Binh situadas junto a ríos y en zonas bajas continúan inundadas.



El Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos advirtió que la situación seguirá siendo compleja. Las zonas bajas y ribereñas de Hanoi y Ninh Binh continuarán expuestas a inundaciones, mientras que entre el 21 y el 24 de septiembre Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa, Lam Dong y el sur del país podrían registrar precipitaciones de 120 a 250 milímetros, localmente superiores a 400 milímetros, con riesgo de inundaciones y deslizamientos. El nivel del río Mekong podría alcanzar la alerta 1.



Ante esta situación, el jefe de Gobierno pidió a los ministerios, organismos y autoridades locales seguir de cerca la evolución de los desastres y adoptar medidas oportunas para minimizar las pérdidas humanas y materiales y acelerar la recuperación.



Los presidentes de los Comités Populares de Hanoi, Ninh Binh, Phu Tho, Thanh Hoa, Nghe An, Lam Dong y otras localidades afectadas deberán movilizar fuerzas y medios para atender las zonas inundadas o aisladas, garantizar alimentos, agua y artículos esenciales, revisar las áreas de riesgo y organizar la evacuación, especialmente de personas mayores, niños y otros grupos vulnerables.



También deberán controlar y orientar el tráfico, impedir el paso por zonas inundadas o con riesgo de deslizamientos y aplicar medidas contra las inundaciones urbanas. Asimismo, deberán garantizar la seguridad de diques, embalses y otras obras de protección, mantener preparados los medios de evacuación y rescate y apoyar a las familias afectadas en la reparación de viviendas, la limpieza y la recuperación de las vías de comunicación, infraestructuras esenciales y actividades productivas.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente deberá actualizar los pronósticos y proporcionar información oportuna a las autoridades y la población. En coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio y las localidades, orientará la operación segura de los embalses de riego y centrales hidroeléctricas para reducir las crecidas aguas abajo y, al mismo tiempo, almacenar agua al final de la temporada de lluvias para atender las necesidades productivas y de la población, especialmente ante la posibilidad de un episodio fuerte de El Niño en el próximo período.



El Ministerio de Defensa deberá movilizar vehículos aéreos no tripulados para inspeccionar zonas vulnerables, detectar grietas y áreas con riesgo de deslizamientos y riadas repentinas y emitir alertas tempranas. También deberá mantener fuerzas y medios preparados para apoyar la evacuación y las labores de rescate y salvamento.



El Ministerio de Seguridad Pública orientará el despliegue de fuerzas para regular el tráfico y garantizar la seguridad y el orden público en las zonas afectadas, además de preparar efectivos para apoyar a la población y las operaciones de rescate.



Los Ministerios de Salud, de Educación y Formación y de Construcción deberán garantizar los servicios médicos esenciales, el saneamiento y la prevención de enfermedades; proteger a alumnos y profesores y reducir los daños a las instalaciones educativas; así como garantizar la seguridad vial y reparar rápidamente las vías afectadas, especialmente en los principales ejes de transporte.



El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural continuará supervisando la respuesta de los ministerios, organismos y localidades e informará oportunamente al Primer Ministro sobre las medidas necesarias para resolver los asuntos que excedan sus competencias./.

VNA