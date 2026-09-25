Vietnam refuerza la lucha contra el contrabando y las falsificaciones

Hanoi (VNA) - El Comité Directivo Nacional (CDN) para la Lucha contra el Contrabando, el Fraude Comercial y las Mercancías Falsificadas emitió el Oficio N.º 197/CV-BCĐQG, solicitando a los ministerios, ramas y miembros de sus filiales a nivel provincial y de ciudades bajo administración central que implementen con firmeza medidas para combatir, prevenir y abordar las infracciones en la materia y los derechos de propiedad intelectual.
En cumplimiento de la directriz del viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc transmitida mediante el Documento N.º 3529/VPCP-KTTH, con fecha del 4 de agosto de 2026, de la Oficina del Gobierno, relativa a cuestiones sobre las políticas arancelarias de Estados Unidos-, el CDN exige a los ministerios, ramas y localidades que continúen comprendiendo a fondo y aplicando estrictamente las orientaciones del Gobierno, del Primer Ministro y del Comité Directivo.
En este sentido, se centrará la atención en implementar eficazmente la Resolución N.º 397/NQ-CP, por la que se promulga el Plan de Acción para combatir, prevenir y reducir el contrabando, el fraude comercial y las mercancías falsificadas hasta 2030; las directivas N.º 13/CT-TTg y N.º 25/CT-TTg sobre la lucha contra el contrabando, el fraude comercial y el tabaco; así como el Telegrama Oficial N.º 38/CĐ-TTg del Primer Ministro.
Los ministerios, ramas y fuerzas funcionales tienen la tarea de completar urgentemente el sistema de datos sobre trazabilidad de productos, garantizando la interconexión y el intercambio de datos para mejorar la eficacia en la prevención y la lucha contra las infracciones en la nueva situación.
Las campañas intensivas de inspección se centrarán en abordar las siguientes infracciones: la fabricación; la venta de productos falsificados; la vulneración de derechos de propiedad industrial; la comercialización de mercancías con origen o indicaciones geográficas falsificados; la copia y distribución no autorizadas de contenido digital y el negocio de rubros que infringen derechos de propiedad intelectual a través de plataformas de comercio electrónico, redes sociales y mercados tradicionales.
Asimismo, las autoridades competentes, incluidos los organismos policiales, de vigilancia del mercado, aduaneros, fiscales, de guardia fronteriza y de inspección, deben reforzar la coordinación interinstitucional y el intercambio de información entre jurisdicciones para detectar y abordar con prontitud aquellas redes y violaciones de carácter interprovincial, transfronterizo o digital.
Paralelamente a las labores de inspección y manejo, las autoridades competentes y las localidades están intensificando las acciones de divulgación y sensibilización jurídica, alertando sobre nuevas modalidades de infracción e instando a los consumidores a rechazar productos falsificados, imitaciones y mercancías que vulneren los derechos de propiedad intelectual, entre otros aspectos./.
Policía de Hue desarticula red de contrabando de explosivos
La policía de la ciudad vietnamita de Hue hoy que, en coordinación con las unidades competentes, había desarticulado una red dedicada al transporte y comercio ilegal de explosivos desde Laos hacia Vietnam, e incautado cerca de 9.300 detonadores eléctricos.