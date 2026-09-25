Vietnam refuerza la lucha contra el contrabando y las falsificaciones

Hanoi (VNA) - El Comité Directivo Nacional (CDN) para la Lucha contra el Contrabando, el Fraude Comercial y las Mercancías Falsificadas emitió el Oficio N.º 197/CV-BCĐQG, solicitando a los ministerios, ramas y miembros de sus filiales a nivel provincial y de ciudades bajo administración central que implementen con firmeza medidas para combatir, prevenir y abordar las infracciones en la materia y los derechos de propiedad intelectual.



En cumplimiento de la directriz del viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc transmitida mediante el Documento N.º 3529/VPCP-KTTH, con fecha del 4 de agosto de 2026, de la Oficina del Gobierno, relativa a cuestiones sobre las políticas arancelarias de Estados Unidos-, el CDN exige a los ministerios, ramas y localidades que continúen comprendiendo a fondo y aplicando estrictamente las orientaciones del Gobierno, del Primer Ministro y del Comité Directivo.



En este sentido, se centrará la atención en implementar eficazmente la Resolución N.º 397/NQ-CP, por la que se promulga el Plan de Acción para combatir, prevenir y reducir el contrabando, el fraude comercial y las mercancías falsificadas hasta 2030; las directivas N.º 13/CT-TTg y N.º 25/CT-TTg sobre la lucha contra el contrabando, el fraude comercial y el tabaco; así como el Telegrama Oficial N.º 38/CĐ-TTg del Primer Ministro.



Los ministerios, ramas y fuerzas funcionales tienen la tarea de completar urgentemente el sistema de datos sobre trazabilidad de productos, garantizando la interconexión y el intercambio de datos para mejorar la eficacia en la prevención y la lucha contra las infracciones en la nueva situación.



Las campañas intensivas de inspección se centrarán en abordar las siguientes infracciones: la fabricación; la venta de productos falsificados; la vulneración de derechos de propiedad industrial; la comercialización de mercancías con origen o indicaciones geográficas falsificados; la copia y distribución no autorizadas de contenido digital y el negocio de rubros que infringen derechos de propiedad intelectual a través de plataformas de comercio electrónico, redes sociales y mercados tradicionales.



Asimismo, las autoridades competentes, incluidos los organismos policiales, de vigilancia del mercado, aduaneros, fiscales, de guardia fronteriza y de inspección, deben reforzar la coordinación interinstitucional y el intercambio de información entre jurisdicciones para detectar y abordar con prontitud aquellas redes y violaciones de carácter interprovincial, transfronterizo o digital.



Paralelamente a las labores de inspección y manejo, las autoridades competentes y las localidades están intensificando las acciones de divulgación y sensibilización jurídica, alertando sobre nuevas modalidades de infracción e instando a los consumidores a rechazar productos falsificados, imitaciones y mercancías que vulneren los derechos de propiedad intelectual, entre otros aspectos./.

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