Líder vietnamita recibe al rector de la Universidad Concordia de Canadá

Ottawa (VNA) - En el marco de su visita de Estado a Canadá, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, recibió la tarde del 25 de septiembre (hora local) al profesor Graham Carr, rector de la Universidad Concordia.

Durante el encuentro, el líder vietnamita agradeció a Graham Carr su afecto y atención hacia Vietnam y las relaciones bilaterales, y felicitó a la Universidad Concordia por sus logros. Valoró que durante años la institución haya recibido a estudiantes y académicos vietnamitas y establecido cooperación con socios del país en investigación y formación, lo que constituye una base favorable para elevar los vínculos a un nivel más sustancial y con mayor impacto.

El dirigente afirmó que Vietnam considera la educación y la formación una prioridad nacional y que las personas son a la vez centro, sujeto, objetivo y motor del desarrollo. En este marco, el país trabaja para construir un sistema educativo moderno, abierto, sustantivo e integrado, desarrollar recursos humanos de alta calidad y promover la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital como motores del crecimiento.

Expresó su deseo de que la educación, junto con la ciencia, tecnología e innovación, se convierta en un pilar importante de las relaciones Vietnam-Canadá, y propuso que Concordia considere a Vietnam un socio prioritario en Asia-Pacífico y establezca una orientación de cooperación a largo plazo.

Sugirió concentrar recursos en ámbitos estratégicos acordes con las fortalezas de la universidad y las necesidades de Vietnam, como inteligencia artificial, ciberseguridad, gobernanza de datos, energía limpia, ciudades inteligentes, infraestructura sostenible y adaptación al cambio climático.

También planteó ampliar los programas conjuntos de formación, la codirección de investigaciones y los intercambios de profesores, expertos y estudiantes; conceder becas a estudiantes y jóvenes científicos vietnamitas y alentar a estudiantes y académicos canadienses a estudiar e investigar en Vietnam. Asimismo, valoró la cooperación de Concordia con organismos y centros educativos vietnamitas para desarrollar programas de formación en IA, ciberseguridad, gobernanza de datos y liderazgo digital para directivos, funcionarios y expertos.

Sobre la base de los programas existentes, pidió seleccionar proyectos piloto destacados para avanzar hacia iniciativas de mayor escala, aplicar sus resultados a la práctica y generar beneficios concretos para ambos países. Reafirmó que Vietnam está dispuesto a facilitar la ampliación de la cooperación de Concordia con sus socios vietnamitas.

Por su parte, Graham Carr valoró los logros socioeconómicos de Vietnam y coincidió con las orientaciones planteadas por el secretario general y presidente To Lam, al considerar que la cooperación educativa contribuirá a mejorar la calidad de los recursos humanos y fortalecer el entendimiento mutuo.

El rector informó que la Universidad Concordia figura entre las 10 mejores del mundo en investigación en ciencias de la computación, ingeniería de software e inteligencia artificial, y es la única universidad de Canadá con programas integrales de formación e investigación en IA y ciberseguridad. Añadió que la institución cuenta con amplia experiencia y sólidas asociaciones con el Gobierno y grandes empresas, como Ericsson, en redes 5G, computación en la nube, ciberseguridad nacional, automatización y gobernanza de datos.

Graham Carr manifestó su deseo de desarrollar una cooperación más sustantiva con Vietnam en investigación y formación de recursos humanos en ciberseguridad, IA y transformación digital. Informó además de que representantes de la universidad prevén visitar Hanoi en los próximos días para concretar nuevas iniciativas y reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación sobre la base del respeto mutuo, la calidad educativa y el objetivo común de formar recursos humanos de alta calidad, en beneficio de ambas partes./.

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