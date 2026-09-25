Presidente del Parlamento pide evitar fragmentación de responsabilidades

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La descentralización debe permitir que el aparato estatal agilice la gestión de los asuntos, esté más cerca de la población y sea más eficaz, pero no debe conducir a una fragmentación de responsabilidades ni generar grandes disparidades en la calidad de la gestión entre las localidades, subrayó hoy el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Tran Thanh Man.



El titular del Legislativo, quien encabeza el Equipo de Inspección y Supervisión No. 220 del Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, hizo estas declaraciones al presidir en Ciudad Ho Chi Minh una conferencia para aprobar el proyecto de informe sobre la tercera ronda de inspección y supervisión del Buró Ejecutivo del Comité partidista municipal.



Pidió a la militancia pasar de “haber estudiado, difundido y emitido programas” a determinar “qué cambios y productos se han generado y qué problemas se han resuelto”. Cada resolución, afirmó, debe ir acompañada de objetivos claros, resultados previstos, organismos responsables, recursos, plazos, indicadores de impacto y mecanismos de evaluación periódica, garantizando que las resoluciones se traduzcan en resultados concretos y reduciendo la brecha entre la determinación política y la capacidad de implementación.



En cuanto a la gestión y la calidad del personal, el presidente de la AN reconoció que la descentralización y la delegación de competencias han permitido a los organismos de base actuar con mayor iniciativa en la organización, la asignación del personal y la gestión de los asuntos. Sin embargo, señaló que algunas localidades aún afrontan carencias de personal asesor y de especialistas en ciencia y tecnología, datos y transformación digital.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



Por ello, instó a revisar integralmente el mecanismo de descentralización sobre la base del principio de que las competencias deben ir acompañadas de las condiciones necesarias para ejercerlas. Los organismos encargados directamente de gestionar, asignar y emplear al personal deben asumir la responsabilidad principal de su evaluación y desempeño, mientras que los órganos asesores del Comité Municipal del Partido deben reforzar la orientación, la supervisión y las alertas tempranas sobre posibles riesgos.



También instó a la ciudad a aplicar de manera más sustantiva la evaluación del personal basada en el desempeño. Si bien valoró positivamente la aplicación de resultados, plazos, criterios de calidad e indicadores clave de desempeño (KPI), señaló que los resultados de la evaluación deben vincularse con la planificación del personal, la capacitación, el nombramiento, el reconocimiento, la depuración y la sustitución. De lo contrario, la evaluación tendrá un impacto limitado en las decisiones relativas al personal.



Asimismo, pidió reforzar la inspección y supervisión, el control del poder y la transformación digital. Señaló que las autoinspecciones especializadas siguen realizándose de manera irregular en algunos comités locales del Partido, mientras que los datos destinados al seguimiento y al control del poder aún no están plenamente interconectados.



Ciudad Ho Chi Minh ha avanzado en la digitalización de documentos, el desarrollo de bases de datos de miembros del Partido y el uso de manuales electrónicos para estos, pero la transformación digital debe ir más allá de digitalizar los procedimientos existentes y contribuir a la gobernanza, la previsión y las alertas tempranas de riesgos.



Subrayó que, dada la importancia particularmente estratégica de Ciudad Ho Chi Minh, los requisitos para su labor de personal también deben ser más elevados. El objetivo último de la inspección y supervisión, afirmó, no consiste simplemente en determinar si los procedimientos son correctos o incorrectos, sino en ayudar a identificar las áreas que requieren consolidación, los cuellos de botella que deben eliminarse y los asuntos que deben elevarse a niveles superiores, con miras a formar un contingente de funcionarios que reúna las cualidades y capacidades necesarias para implementar los objetivos de desarrollo de la ciudad./.



