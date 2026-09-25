Política

Dirigente parlamentario vietnamita se reúne con votantes de Ciudad Ho Chi Minh

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, insta a Ciudad Ho Chi Minh a mejorar la gestión pública, reforzar la supervisión y resolver desde la base los problemas de la población.

Panorama de la cita. (Foto: VNA)
Panorama de la cita. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, instó hoy a Ciudad Ho Chi Minh a seguir concretando el principio de situar al ciudadano en el centro de todas las políticas, resolver oportunamente los problemas desde la base e impulsar la supervisión, la reforma administrativa y la eliminación de los obstáculos que afectan directamente a la vida de la población.

Durante un encuentro con electores de 12 barrios de Ciudad Ho Chi Minh, previo al segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, el dirigente escuchó las opiniones y propuestas de los ciudadanos sobre educación, ejercicio de la democracia en la base, actividades de supervisión, reforma administrativa y perfeccionamiento del sistema legislativo.

El titular del Parlamento solicitó al Comité del Frente de la Patria de Vietnam en la ciudad y a los diputados locales clasificar detalladamente las peticiones y remitirlas a los organismos competentes. Las cuestiones de competencia local deberán ser resueltas de manera proactiva por las autoridades de los barrios; los asuntos del ámbito municipal, examinados y tramitados por las dependencias correspondientes; mientras que las propuestas de competencia central deberán ser recopiladas exhaustivamente para informar a la Asamblea Nacional, al Gobierno y a los ministerios y organismos pertinentes.

En cuanto al ejercicio de la democracia y la supervisión en la base, destacó que el máximo órgano legislativo promulgó recientemente la Ley sobre las Actividades de Supervisión de la Asamblea Nacional y los Consejos Populares. Mientras, el proyecto de Ley sobre la Implementación de la Democracia a Nivel de Base se está ultimando para su presentación al segundo período de sesiones de la XVI Legislatura. Todo tiene como objetivo materializar el principio de que “el pueblo sabe, discute, supervisa, comprueba y se beneficia”, al tiempo que se refuerza el papel de los mecanismos de control a nivel local.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, interviene en la cita. (Foto: VNA)


Respecto a la labor legislativa, señaló que el Parlamento se enfoca en perfeccionar el sistema jurídico y eliminar los obstáculos institucionales. Sin embargo, la implementación y aplicación de las leyes siguen planteando importantes desafíos.

Los decretos, circulares y documentos de orientación deben emitirse de manera oportuna y coherente, mientras que las disposiciones obsoletas deben revisarse y modificarse para liberar recursos y facilitar las actividades de los ciudadanos y las empresas, enfatizó.

Al evaluar la situación de Ciudad Ho Chi Minh, el presidente de la Asamblea Nacional instó a la localidad a aprovechar sus potencialidades, elevar la productividad, la calidad y la competitividad de su economía, y situarse a la vanguardia en la aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la inteligencia artificial.

Asimismo, pidió a la urbe ejercer de manera proactiva las competencias descentralizadas y delegadas, dando prioridad a la solución de los problemas de inundaciones, congestión del tráfico y contaminación ambiental.

Durante el encuentro, los electores solicitaron garantizar la estabilidad y coherencia del sistema jurídico, reforzar la supervisión en los sectores de educación y salud, resolver la escasez de libros de texto y mejorar la calidad del programa de educación general. También propusieron ampliar la participación ciudadana en los procesos de planificación, renovación urbana y toma de decisiones relacionadas con el transporte, la vivienda y la protección ambiental.

El segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura está previsto que comience el 17 de octubre y concluya el 20 de noviembre de 2026. Durante la sesión, se examinarán y aprobarán 43 leyes y resoluciones de carácter normativo, además de debatirse por primera vez otros dos proyectos de ley. /.

VNA
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