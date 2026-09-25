Italia y Vietnam consolidan su posición internacional fieles a sus identidades

Roma (VNA) – Italia y Vietnam han mantenido su posición en la escena internacional al mantenerse fieles a sus propias identidades, afirmó el viceministro italiano de Empresa y Made in Italy, Valentino Valentini, en una ceremonia celebrada por la Embajada de Vietnam en Italia en Roma con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional del país (2 de septiembre).



Al acto, efectuado el 24 de septiembre, asistieron también el ministro vietnamita de Asuntos Étnicos y Religiosos, Nguyen Dinh Khang, quien se encontraba de visita de trabajo en Italia, representantes del Gobierno y el Parlamento italianos, de la Santa Sede, de ministerios y organismos italianos, de organizaciones internacionales, del cuerpo diplomático y de la comunidad vietnamita en Italia.



Valentini señaló que, en un mundo en rápida transformación, encontrar grandes amigos fiables reviste una gran importancia. La cooperación económica entre ambos países ha seguido ampliándose, desde el uso de maquinaria italiana en las fábricas vietnamitas y el creciente volumen de las exportaciones de café vietnamita a Italia hasta las cadenas de valor que combinan la capacidad manufacturera de Vietnam con la tecnología y los conocimientos especializados de Italia.



Las dos partes también están ampliando la cooperación hacia nuevos ámbitos, entre ellos la defensa, la transición energética y el espacio, añadió.



En su intervención, la embajadora de Vietnam en Italia, Nguyen Phuong Anh, destacó el recorrido histórico de la nación vietnamita durante los últimos 81 años desde que el Presidente Ho Chi Minh proclamara la Declaración de Independencia, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam). A lo largo de décadas de dificultades y perseverancia, el pueblo vietnamita ha construido un país en paz, se ha enorgullecido de su rico patrimonio cultural y mira con confianza hacia el futuro.



La diplomática subrayó las orientaciones establecidas por el XIV Congreso Nacional del Partido, que sitúan al ser humano y la cultura en el centro del desarrollo e identifican la ciencia, la tecnología y la innovación como motores de la transformación verde y digital.



Asimismo, expresó su orgullo por la Asociación Estratégica Vietnam-Italia, establecida en 2013 y fortalecida continuamente a lo largo de las décadas, y destacó la visita oficial a Italia del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Tran Thanh Man, en abril como muestra de la determinación de ambos países de profundizar aún más la cooperación bilateral.



El comercio bilateral ha superado los 6,70 mil millones de euros, lo que convierte a Vietnam en uno de los principales socios comerciales de Italia en la ASEAN. Los servicios aéreos directos entre Hanoi y Milán también están creando nuevas oportunidades para el comercio, el turismo y los intercambios entre los pueblos. Entretanto, la comunidad vietnamita de unas 5.000 personas en Italia continúa desempeñando un importante papel como puente entre ambos países.



La ceremonia incluyó actuaciones de instrumentos musicales tradicionales vietnamitas a cargo del Artista Meritorio Tang Thanh Son y la artista Minh Trang, del Centro Cultural de Vietnam en Francia, así como una muestra de la gastronomía tradicional vietnamita./.

VNA