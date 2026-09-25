Vietnam ampliará programa de aprendizaje permanente a comunidades de connacionales en ultramar



Hanoi (VNA) — La Asociación de Promoción del Aprendizaje de Vietnam (VAPE) llevará a cabo una profunda renovación de su pensamiento, conciencia, estructura organizativa y métodos de trabajo durante el mandato 2026-2031, con modelos de aprendizaje desarrollados en plataformas digitales y orientados a la transformación digital y ecológica.



Estas orientaciones fueron destacadas por la presidenta de la VAPE, Nguyen Thi Doan, en una reunión celebrada en hoy en Hanoi, en vísperas del VII Congreso Nacional de la VAPE para el mandato 2026-2031, previsto para los días 6 y 7 de octubre.



El encuentro tuvo lugar también con motivo de los preparativos para las celebraciones del 30.º aniversario de la asociación, una conferencia nacional para reconocer modelos destacados de aprendizaje y la revisión de cinco años de aplicación de las Decisiones No. 387/QD-TTg y No. 677/QD-TTg del Primer Ministro correspondientes al período 2021-2025.



Según Nguyen Thi Doan, el VII Congreso Nacional marcará un punto de inflexión en el desarrollo de la asociación y exigirá innovaciones en materia de pensamiento, conciencia, organización y métodos de trabajo. En el nuevo período, la asociación se centrará en mejorar la calidad de sus actividades en plataformas digitales, al tiempo que renovará los modelos de aprendizaje hacia la transformación digital y ecológica para responder a las exigencias del desarrollo del país.



La presidenta de la VAPE señaló que la asociación ha elaborado estrategias para implementar la Resolución No. 71-NQ/TW sobre avances decisivos en el desarrollo de la educación y la formación, y la Resolución No. 57-NQ/TW sobre avances decisivos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.



La asociación continuará promoviendo el aprendizaje permanente en todo el país, alentando a cada persona a tomar la iniciativa en el aprendizaje, actualizar sus conocimientos y mejorar su capacidad de adaptación en el contexto de la transformación digital, añadió.



Una nueva iniciativa destacada por la presidenta de la VAPE es la ampliación del programa de aprendizaje permanente a las comunidades vietnamitas en el extranjero. La asociación tiene como objetivo fomentar y reconocer a las personas y modelos con logros destacados en la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita en países donde residen comunidades vietnamitas, así como otorgarles becas, tanto a niños como a adultos, señaló.



La VAPE continuará centrando sus esfuerzos en las comunidades de base, situando a los estudiantes y las necesidades de aprendizaje de la población en el centro de sus actividades, al tiempo que acelerará la transformación digital, mejorará las capacidades digitales y desarrollará modelos de aprendizaje sustantivos, eficaces y sostenibles.



Al informar sobre los resultados de las actividades de la asociación durante el mandato 2021-2026, el vicepresidente de la VAPE, Le Manh Hung, señaló que sus filiales han asesorado de manera proactiva al Partido, al Estado, a los comités del Partido y a las administraciones locales sobre la promoción del aprendizaje, el desarrollo del talento y la construcción de una sociedad del aprendizaje.



La asociación ha asesorado y coordinado la implementación del proyecto “Construcción de una sociedad del aprendizaje para 2021-2030”, el programa de promoción del aprendizaje permanente entre familias, linajes, comunidades y organismos para 2021-2030, así como el programa de desarrollo del modelo de “Ciudadano del aprendizaje” para 2021-2030.



En particular, se han revisado los conjuntos de criterios para evaluar cinco modelos de aprendizaje, orientándolos hacia la transformación digital y ecológica. Hasta la fecha, se han registrado 11 millones de cuentas en el software utilizado para evaluar la categoría de “Ciudadano del aprendizaje”./.

VNA