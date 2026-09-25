Exposición presenta documentos sobre la soberanía de Vietnam sobre Hoang Sa y Truong Sa

Dak Lak, Vietnam (VNA) – Una exposición con más de 100 documentos e imágenes que atestiguan la soberanía de Vietnam sobre Hoang Sa (Paracel) y Truong Sa (Spratly) fue inaugurada hoy en la escuela secundaria Duy Tan, en el barrio de Binh Kien, provincia central de Dak Lak.



Organizada por el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, la exposición itinerante, titulada “Hoang Sa y Truong Sa de Vietnam – Evidencias históricas y jurídicas”, presenta materiales agrupados en seis temas.



Entre ellos figuran mapas de Vietnam correspondientes a las dinastías feudales entre los siglos XVI y XIX; extractos de documentos administrativos y documentos reales de la dinastía Nguyen (1802-1945); mapas publicados en Occidente que reconocen la soberanía de Vietnam sobre Hoang Sa y Truong Sa; mapas publicados por países occidentales y China que muestran que Hoang Sa y Truong Sa no pertenecían a China; documentos e imágenes de Hoang Sa anteriores a 1975; así como imágenes contemporáneas de Hoang Sa y Truong Sa, junto con actividades del personal de la Marina y de los residentes en estos territorios.



Los materiales expuestos constituyen documentos históricos y jurídicos que demuestran la soberanía de Vietnam sobre Hoang Sa y Truong Sa en el Mar del Este. Asimismo, reflejan las actividades históricas de Vietnam de exploración, establecimiento, ejercicio y defensa de la soberanía sobre estos dos archipiélagos y otras zonas marítimas e insulares pertenecientes al territorio vietnamita.



La exposición también tiene como objetivo elevar la conciencia pública, especialmente entre los estudiantes, sobre la soberanía nacional de Vietnam, así como fomentar el patriotismo y la unidad nacional.



Nguyen Quoc Hiep, subdirector del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, señaló que, entre 2019 y 2024, el entonces Departamento de Información y Comunicaciones, actualmente Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, organizó una serie de exposiciones para acercar documentos, mapas y materiales históricos y jurídicos sobre Hoang Sa y Truong Sa a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, jóvenes, estudiantes y población en general.



Estas actividades han contribuido a mantener los esfuerzos de divulgación pública y a promover la conciencia sobre la soberanía nacional, así como el sentido de responsabilidad en la protección de la soberanía de Vietnam sobre sus mares e islas, afirmó.



Tras la puesta en marcha del modelo de administración local de dos niveles en 2025, la exposición itinerante se celebró en varias comunas del este de Dak Lak, donde atrajo la atención de funcionarios, soldados, jóvenes, estudiantes y residentes locales. En 2026, la muestra continúa presentándose en la zona oriental de la provincia, con el barrio de Binh Kien y la comuna de Hoa Xuan como sedes, con el fin de ampliar su alcance entre la población.



La exposición permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre./.

VNA