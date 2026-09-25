Vietnam y Camboya intensifican intercambios juveniles para fortalecer su amistad tradicional

Hanoi (VNA) – Vietnam y Camboya deben fortalecer los intercambios de jóvenes y estudiantes para fomentar el entendimiento y la confianza mutuos, consolidando así la tradicional amistad entre ambos países, afirmó Bui Thi Minh Hoai, miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista y presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV).



La funcionaria realizó esta propuesta durante una reunión celebrada hoy en Hanoi con una delegación de alto nivel de la Unión de Federaciones de Jóvenes de Camboya (UFJC), encabezada por el viceprimer ministro y ministro de Función Pública, Hun Many.



Al dar la bienvenida a la delegación, Minh Hoai destacó que su visita y programa de trabajo ayudarán a profundizar los vínculos entre los jóvenes de ambos países y contribuirán a las relaciones bilaterales. Reveló que el Partido y el Estado vietnamitas organizarán actividades prácticas con miras al 60.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas con Camboya (24 de junio de 1967–2027).



Delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)



La anfitriona elogió los resultados de las conversaciones entre la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) y la UFJC, e instó a fomentar el intercambio de delegaciones, la educación de los jóvenes sobre la preservación de los lazos bilaterales y la estrecha coordinación en foros regionales e internacionales, particularmente en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Asimismo, exhortó a ambas organizaciones juveniles a poner en marcha actividades significativas para el Año de Amistad Vietnam-Camboya 2027 y el aniversario diplomático, centradas en los jóvenes.



Urgió redoblar los esfuerzos para promover la historia de las relaciones bilaterales y los intercambios culturales entre los dos pueblos, ayudando así a transmitir los estrechos vínculos que unen a ambas naciones.



Minh Hoai pidió además a Hun Many que continúe instruyendo a los organismos pertinentes para que apoyen a las personas de origen vietnamita a fin de que lleven una vida estable y permanente, contribuyendo así al desarrollo de Camboya.



Por su parte, Hun Many afirmó que el éxito de las conversaciones y la coordinación entre las organizaciones juveniles de ambos países reafirmó los sólidos y duraderos lazos entre los jóvenes vietnamitas y camboyanos.



Basándose en esos resultados, ambas partes continuarán con los intercambios de jóvenes y estudiantes, así como con la organización de seminarios, mesas redondas juveniles y programas de intercambio cultural, señaló.



El funcionario camboyano confirmó que la UFJC continuará siguiendo las orientaciones de los altos dirigentes de ambos países y trabajando para fomentar los vínculos bilaterales, especialmente entre los jóvenes./.