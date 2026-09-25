Vietnam e India buscan ampliar cooperación en innovación y alta tecnología

Nueva Delhi (VNA) - Una mesa redonda sobre la cooperación en innovación y alta tecnología entre Vietnam e India se llevó a cabo en Nueva Delhi, con el objetivo de identificar oportunidades de colaboración para empresas, institutos de investigación y universidades de los dos países.



En el encuentro organizado la víspera, los participantes debatieron sobre el ecosistema de tecnología e innovación de la India; las prioridades estratégicas, el potencial y las fortalezas de Vietnam; los modelos de asociaciones tecnológicas y de colaboración en tecnologías profundas; así como la coordinación en la formación de mano de obra cualificada y la transferencia de tecnología.



Al intervenir en el evento, el embajador de Vietnam en la India, Trinh Minh Manh, destacó el papel fundamental de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en la estrategia de desarrollo de la nación indochina en la nueva era.



Vietnam está experimentando una profunda transformación, alcanzando hitos significativos en el desarrollo económico, los asuntos exteriores y la ciencia y la tecnología, informó.



Sin embargo, esos resultados no representan el destino final. Los dirigentes de Vietnam aspiran a conducir al país hacia una "nueva era", con el objetivo de convertirse en una nación desarrollada para el año 2045, fecha que marca el centenario de la fundación del país, compartió.



Con este espíritu, el Gobierno de Vietnam está movilizando todos los recursos - desde la inversión financiera y el desarrollo de recursos humanos hasta la reforma institucional- para transformar la ciencia, la tecnología y la transformación digital en nuevos motores de crecimiento, precisó.



Aprovechando esta mesa redonda, el embajador expresó su esperanza de que los socios indios compartan sus conocimientos, experiencias y habilidades, y creen oportunidades concretas de cooperación con la comunidad científica y tecnológica de Vietnam, en general, y con el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac en Hanoi, en particular.



Se espera que el seminario no solo ayude a ambas partes a mejorar el entendimiento mutuo, sino que también sirva como punto de partida para asociaciones a largo plazo, ampliando así la cooperación científico-tecnológica y la transformación digital entre Vietnam e India, comentó.



En la reunión, la parte vietnamita también presentó sus capacidades y necesidades de cooperación en el sector de alta tecnología, particularmente en lo relativo a la investigación, el desarrollo, la aplicación y la comercialización de tecnologías y productos nuevos y avanzados en el país.



A su vez, la parte india compartió experiencias sobre el desarrollo de sectores de alta tecnología, sobre todo inteligencia artificial, ecosistemas del emprendimiento, semiconductores, vehículos aéreos no tripulados (UAV), robótica y transferencia de tecnología.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en la India, Doan Quy Linh, subdirector del Comité Directivo de Zonas de Alta Tecnología y Parques Industriales de Hanoi (HHTIP), dijo que la capital vietnamita prioriza la cooperación con este país en ámbitos principales como la biotecnología - los productos farmacéuticos y las tecnologías de la información y digitales.



En el futuro, ambas partes podrían poner en marcha actividades concretas tales como la promoción por parte de empresas indias de proyectos de inversión, investigación y producción de alta tecnología en Hanoi, aprovechando las líneas tecnológicas avanzadas ya disponibles en ámbitos como la biotecnología, la industria farmacéutica y las ciencias de la vida, la robótica y sus aplicaciones, así como la tecnología de semiconductores, entre otros, comunicó.



Mientras tanto, el representante de la Universidad Galgotias, el doctor Dhruv Galgotia, señaló que la educación superior, la tecnología y la conexión de recursos humanos también son ámbitos con un gran potencial de desarrollo en las relaciones entre Vietnam e India.



La universidad busca aprovechar su red de relaciones con empresas para facilitar que los estudiantes vietnamitas conozcan el ecosistema industrial de la India, así como los centros de cooperación que trabajan con grandes grupos tecnológicos como Apple, Infosys, Capgemini y HCL, remarcó.



En los últimos tiempos, la cooperación en materia de ciencia y tecnología entre Vietnam e India se está convirtiendo en un importante pilar estratégico, con un enorme potencial para contribuir directamente al crecimiento económico, mejorar la competitividad y reforzar la autonomía estratégica de ambas naciones./.

VNA