Vietnam y la Santa Sede refuerzan vínculos de amistad y cooperación

Roma (VNA)- En el marco de su visita de trabajo a Italia del 22 al 24 del corriente mes, la delegación del Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos de Vietnam, encabezada por el ministro Nguyen Dinh Khang, visitó y sostuvo encuentros de trabajo con diversos organismos de la Santa Sede en el Vaticano, con el objetivo de impulsar las relaciones bilaterales de amistad y cooperación.



El 23 de septiembre, la comitiva sostuvo conversaciones con el secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, el arzobispo Paul Richard Gallagher, quien informó que, en el marco del Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el cardenal Pietro Parolin se había reunido con el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. Asimismo, el anfitrión valoró los fructíferos lazos de cooperación entre la Santa Sede y Vietnam.



Reafirmó que la Santa Sede alienta a los sacerdotes y fieles católicos a contribuir positivamente al país asiático, vivir y practicar su fe de conformidad con la legislación y continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales.



Por su parte, Dinh Khang destacó las contribuciones activas y el importante papel de la comunidad católica en la construcción y el desarrollo nacional de Vietnam. Subrayó que las orientaciones de la Santa Sede y del Papa han alentado a la Iglesia católica vietnamita a acompañar a la nación, y expresó su deseo de que los organismos diplomáticos de ambas partes promuevan una visita del Papa al país indochino.



Previamente, el 22 de septiembre, la delegación vietnamita visitó y mantuvo una reunión de trabajo con el Dicasterio para la Evangelización de la Santa Sede. Dinh Khang reveló que Vietnam y el Vaticano están negociando la elevación del nivel de sus relaciones bilaterales y propuso que ambas instituciones intensifiquen el intercambio de delegaciones y de información oficial sobre la vida religiosa y las prácticas de fe en Vietnam.



El ministro invitó a los dirigentes del Dicasterio para la Evangelización a visitar Vietnam e informó que el secretario general y presidente To Lam había enviado una carta oficial invitando al papa León XIV a visitar el país.



Por su parte, el arzobispo Fortunatus Nwachukwu confirmó que los católicos constituyen una parte inseparable del pueblo vietnamita, lo que constituye una base para forjar la solidaridad y fomentar relaciones diplomáticas entre Vietnam y la Santa Sede.



Ese mismo día, la delegación vietnamita visitó las instalaciones de Radio Vaticano y se reunió con el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, y el director editorial de Vatican News, Andrea Tornielli. Los responsables de Vatican News informaron que este medio difunde noticias sobre el Vaticano y la Iglesia en todo el mundo en 58 idiomas, incluido el vietnamita.



Dinh Khang manifestó su deseo de que los sacerdotes vietnamitas continúen contribuyendo a difundir internacionalmente las actividades católicas, la vida de fe y los valores culturales positivos de la comunidad católica nacional. También propuso reforzar los vínculos entre el Dicasterio para la Comunicación, Vatican News y el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos de Vietnam.



El 24 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos de Vietnam y el Ministerio del Interior de Italia intercambiaron experiencias sobre la gestión estatal en materia étnica y religiosa. Ambas partes acordaron promover la elaboración de un memorando de entendimiento de cooperación y estudiar el establecimiento de un grupo de trabajo conjunto o un mecanismo de intercambio periódico para concretar las actividades de colaboración./.

VNA