Vietnam busca aprovechar el talento de sus expertos en Canadá

Ottawa (VNA) - En el marco de su visita de Estado a Canadá, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió la tarde del 25 de septiembre (hora local) con destacados expertos e intelectuales de la Red de Expertos y Científicos Vietnamitas en este país.



Más de 20 expertos en inteligencia artificial (IA), semiconductores, ciberseguridad, tecnologías 5G/6G, innovación, energía, minerales estratégicos, infraestructuras urbanas, datos y vehículos aéreos no tripulados participaron en el encuentro.



El embajador de Vietnam en Canadá, Pham Vinh Quang, informó que la red reúne a más de 150 científicos y expertos en diversos ámbitos tecnológicos estratégicos, muchos de ellos vinculados a universidades, centros de investigación y grandes empresas de Canadá y América del Norte.



El profesor Vu Viet Hung, presidente de la red, destacó que la elevación de las relaciones Vietnam-Canadá a Asociación Estratégica abre nuevas oportunidades de cooperación y afirmó que sus miembros están dispuestos a contribuir a materializar el potencial bilateral.



Los expertos formularon propuestas en áreas estratégicas. El profesor Le Bao Long, del Instituto Nacional de Investigación Científica de la Universidad de Quebec, sugirió establecer un programa nacional de cooperación en IA, 6G, ciberseguridad y tecnologías cuánticas, vinculado a la investigación y formación de recursos humanos, así como crear un fondo científico bilateral.



El profesor asociado Dang Duc Huy, de la Universidad Trent, propuso ampliar la cooperación en minerales estratégicos y cambio climático, desde la investigación y transferencia tecnológica hasta la comercialización, mediante mecanismos de coordinación y cofinanciación entre ambos países.



La doctora Tran Hong Nhung, de la Universidad McGill, planteó fortalecer la cooperación en semiconductores, especialmente en semiconductores compuestos, dispositivos fotónicos, diseño de chips de IA y empaquetado avanzado, vinculando la transferencia tecnológica con la producción en Vietnam y la participación de empresas nacionales.

Panorama de la reunión. (Foto: VNA)

Por su parte, Nguyen Xuan Phong, director de Tecnología y Transformación de IA del grupo vietnamita FPT, propuso impulsar el intercambio de talentos y la participación de Vietnam en iniciativas internacionales sobre IA segura.



La profesora Thai Thi Thanh Mai, de HEC Montréal, destacó la necesidad de situar el desarrollo de las personas en el centro del ecosistema de innovación y propuso una iniciativa conjunta Vietnam-Canadá para desarrollar soluciones a problemas estratégicos. El ingeniero Nguyen Sy Quy señaló el potencial de cooperación en reactores nucleares modulares pequeños y en la formación de recursos humanos.



El mandatario vietnamita acogió con satisfacción las propuestas y valoró a los expertos e intelectuales vietnamitas en Canadá como un importante recurso intelectual y un puente entre los dos países y el mundo.



Subrayó que la comunidad vietnamita en el extranjero, especialmente los expertos e intelectuales, debe participar en el proceso de desarrollo nacional. El Partido y el Estado seguirán perfeccionando los mecanismos y creando condiciones favorables para que puedan contribuir mediante proyectos de investigación, cooperación, formación, transferencia tecnológica y otras modalidades, incluso a distancia.



El máximo dirigente vietnamita pidió que las propuestas de los expertos se orienten a problemas, soluciones y resultados concretos, especialmente en IA, semiconductores, tecnologías cuánticas, biotecnología, salud, energía limpia, aeronáutica y espacial, transformación digital y formación de recursos humanos de alta calidad.



Asimismo, instó a fortalecer las redes de expertos para conectar capacidades con las necesidades del país, y animó a los profesionales vietnamitas en Canadá a orientar y apoyar a las nuevas generaciones, incluidos estudiantes y doctorandos, contribuyendo a preservar la lengua y la identidad cultural y mantener sus vínculos con Vietnam.



Expresó su deseo de que los expertos e intelectuales sigan actuando como puente para profundizar las relaciones Vietnam-Canadá y como “embajadores de amistad” en ámbitos como ciencia y tecnología, innovación, educación, desarrollo de recursos humanos y transición verde.



En respuesta a las propuestas, el ministro vietnamita de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, afirmó que su cartera seguirá acompañando y apoyando a los expertos para resolver las dificultades existentes.



El secretario general y presidente To Lam expresó su confianza en que la comunidad coterránea en Canadá, con su experiencia internacional y capacidades profesionales, seguirá integrándose con éxito en la sociedad canadiense y realizando contribuciones cada vez más concretas al desarrollo de Vietnam./.