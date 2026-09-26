Máximo dirigente vietnamita recibe a la Asociación de Amistad Canadá-Vietnam

Ottawa (VNA) - El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, recibió la mañana del 25 de septiembre (hora local) a una delegación de la Asociación de Amistad Canadá-Vietnam, en el marco de su visita de Estado al país norteamericano.



Durante el encuentro, miembros de la asociación expresaron su satisfacción por reunirse con el líder vietnamita y valoraron los avances de las relaciones bilaterales, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos de ambos países.



Philip Fernandez, miembro fundador de la asociación, destacó las actividades de la organización para difundir información sobre Vietnam y promover el conocimiento mutuo, incluidos seminarios sobre Ho Chi Minh, el Día Nacional y el desarrollo del país. A comienzos de 2026, sus miembros participaron también en intercambios sobre el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y las orientaciones de desarrollo del país indochino para la nueva etapa.

Miembros de la Asociación de Amistad Canadá-Vietnam en el encuentro. (Foto: VNA)

El secretario general y presidente To Lam valoró los avances de las relaciones Vietnam-Canadá tras más de medio siglo de vínculos diplomáticos y casi una década de Asociación Integral. La confianza política se ha fortalecido, mientras la cooperación en economía, comercio, inversión, defensa-seguridad, ciencia-tecnología, educación-formación y los intercambios entre los pueblos se han ampliado.



El máximo dirigente vietnamita agradeció el apoyo de los amigos canadienses al fortalecimiento de los nexos bilaterales y reiteró que, tras casi 40 años de Doi Moi (Renovación), Vietnam ha pasado de un país devastado por la guerra y sometido a un embargo a una economía dinámica y cada vez más integrada internacionalmente, con mejoras en el nivel de vida y mayor atención a la seguridad social, la educación, la salud y la cultura.



Señaló que Vietnam entra en una nueva era de desarrollo con grandes objetivos estratégicos y mantiene una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, basada en la multilateralización y diversificación de sus relaciones y una mayor integración internacional.



Informó asimismo de que los dirigentes de ambos países han decidido elevar los vínculos al nivel de Asociación Estratégica, con los lazos políticos como base, la cooperación económica, comercial y de inversión como eje central, la ciencia, tecnología e innovación como ámbito prioritario y los intercambios culturales y entre los pueblos como base social.



Para profundizar la amistad bilateral, el dirigente pidió a la Asociación de Amistad Canadá-Vietnam coordinarse con la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam y la Asociación de Amistad Vietnam-Canadá, continuar actuando como puente entre ambos pueblos y promover el conocimiento, la confianza y la amistad mutuos.



Asimismo, instó a sus miembros a seguir actuando como amigos y «embajadores del pueblo», contribuyendo a difundir en Canadá una imagen auténtica y objetiva de un Vietnam pacífico, estable, dinámico, innovador e integrado.



Subrayó la necesidad de ampliar las redes de amistad hacia las nuevas generaciones, especialmente jóvenes, estudiantes, académicos, jóvenes empresarios y canadienses de origen vietnamita, mediante intercambios juveniles, culturales y educativos.



También propuso extender la cooperación a nuevos ámbitos, como ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, inteligencia artificial, energía limpia, transición verde, cambio climático, educación y formación y desarrollo de recursos humanos.



Las asociaciones deben contribuir además a conectar localidades, universidades, empresas y organizaciones sociales de ambos países, establecer mecanismos regulares de intercambio y apoyar a la comunidad vietnamita en Canadá para que se integre en la sociedad de acogida y siga siendo un puente de amistad y cooperación.



El mandatario vietnamita concluyó que algunas amistades se miden por los años y otras por la lealtad, y valoró el afecto constante mostrado por los amigos canadienses hacia Vietnam durante más de medio siglo. Sobre esa base, expresó su convicción de que la Asociación Estratégica Vietnam-Canadá entrará en una nueva etapa de desarrollo./.